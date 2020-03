Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eilmeldung: Großveranstaltungen im Kreis Saalfeld-Rudolstadt werden abgesagt

Noch ist es nur eine Ankündigung, aber mit der für Donnerstag angekündigten Ausfertigung einer Allgemeinverfügung des Landratsamtes kommen auch auf die Veranstalter in Saalfeld-Rudolstadt erhebliche Einschränkungen zu. Veranstaltungen über 500 Personen, dazu zählen beispielsweise die Eselsnacht, das Prinzen-Konzert in Saalfeld oder ein Volksmusik-Schlager-Event am Sonntag in Bad Blankenburg, müssen danach zwingend abgesagt werden. Für Veranstaltungen mit weniger Gästen werden Auflagen erteilt.

Anlass ist der Erlass des Thüringer Landesverwaltungsamtes von Dienstagnachmittag zum Vollzug des Infektionsschutzgesetzes in Zusammenhang mit dem Corona-Virus. Die Regelung zur Absage der Großveranstaltungen soll zunächst bis zum 10. April 2020 gelten. „Der Schutz der Bevölkerung hat für uns absoluten Vorrang“, wird Landrat Marko Wolfram (SPD) in einer am Nachmittag verbreiteten Mitteilung zitiert.

St. Patricks Weekend soll unter Auflagen stattfinden

Kleinere Veranstaltungen mit 50 bis 500 Personen, dazu zählt auch das bevorstehende St. Patricks Weekend in Rudolstadt, dürfen nach einer Risikoabwägung durch den Veranstalter unter Auflagen stattfinden. So müssen die Besucher durch den Veranstalter registriert werden. Der Veranstalter darf Personen mit erkennbaren respiratorischen Erkrankungen (Erkältungssymptomen) keinen Zugang gewähren. Verstöße müssen zum sofortigen Abbruch der Veranstaltungen führen. „Deswegen empfehlen wir den Veranstaltern auch Veranstaltungen mit 50 bis 500 Personen abzusagen“, so der Landrat.

Nach einer sorgfältigen Risikoanalyse wurden einzelne Veranstaltungen bereits in Absprache mit den Veranstaltern abgesagt. Darunter fällt das „Frauenfrühstück“ am Sonnabend in der Stadthalle Bad Blankenburg, da hier nicht nur mehr als 500 Frauen erwartet werden, sondern weil viele Teilnehmerinnen älter und deshalb besonders gefährdet sind. In Absprache mit der Diakoniestiftung Weimar Bad Lobenstein wird auch der 11. Sozialkongress in der Stadthalle Bad Blankenburg am 18. März abgesagt. Zu der Veranstaltung kommen besonders viele Menschen, die in Pflegeberufen arbeiten. „Das Risiko, dass diese Personen dann ausfallen, ist zu hoch“, sagte Landrat Wolfram.

Keine Theatervorstellungen bis zum 27. März

Das Theater Rudolstadt sagt ebenfalls in Abstimmung mit dem Landrat als Vorsitzendem des Zweckverbandes sämtliche Aufführungen vorerst bis zum 27. März ab. Auch dort liegt die Zahl der Besucher zwar deutlich unter 500, allerdings sind unter den regelmäßigen Theaterbesuchern häufig ältere Menschen. „Wir entschließen uns zu diesem Schritt in Sorge um die Gesundheit unserer Zuschauerinnen und Zuschauer, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, begründet Theaterintendant Steffen Mensching die Entscheidung. Bereits erworbene Eintrittskarten für die Aufführungen bis einschließlich 27. März 2020 werden erstattet oder können umgetauscht werden.

Landrat fordert Einrichtung eines Notfallfonds

Der Landrat hat sofort die Bürgermeister der Städte Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg informiert, die über größere Veranstaltungshäuser verfügen oder Veranstaltungen geplant haben. Ein Rundschreiben an alle Städte und Gemeinden des Landkreises zur Information über die neue Lage wird am Donnerstag verschickt. Der Pandemiestab des Landkreises wurde kurzfristig zusammengerufen, um über die Notwendigkeit weiterer Maßnahmen zu beraten. So empfehlen die Fachleute den Betreibern von Alten- und Pflegeheimen, den Besucherverkehr auf das Notwendigste zu beschränken. Der Kreisbrandinspektor informiert darüber hinaus Feuerwehren und Hilfsorganisation unnötige Zusammenkünfte zu vermeiden, um dieses wichtige Personal zu schützen. Landrat Wolfram fordert in Richtung Land und Bund die Einrichtung eines Notfallfonds für den Fall von Veranstaltungsabsagen und daraus resultierenden Kostenforderungen. Der Landkreis appelliert an den gesunden Menschenverstand, dass Personen, die krank sind, zuhause bleiben.