Ein Akt der Solidarität

Bei dem wenigen, das man bisher über das Coronavirus Sars-CoV-2 weiß, kann eines als gesichert gelten: Am schlimmsten betroffen sind ältere Menschen und Leute mit schweren Vorerkrankungen. Der Altersdurchschnitt derjenigen, die in Italien an der Krankheit gestorben sind, liegt deutlich jenseits der 70. Bei den meisten jungen Leuten ist der Krankheitsverlauf eher milde. Viele kerngesunde Junge haben überhaupt keine Symptome.

Es ist also auch und vor allem ein Akt der Solidarität mit unseren etwas betagteren Mitmenschen, wenn wir als Gemeinschaft versuchen, die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Dazu gehört neben den eigentlich immer geltenden Hygieneregeln, dass man Menschenansammlungen meidet, bei denen sich der Erreger schamlos weiterverteilt. Weil aber nicht jeder soviel Einsicht aufbringt, handelt jetzt der Staat und schränkt die Durchführung von Großveranstaltungen ein. Man kann dazu stehen, wie man will. Niemand sollte aber so tun, also stünde jetzt die Freiheit auf dem Spiel. Es ist nur Party, auf die ihr verzichten sollt, Freunde! Damit diejenigen, die den Wohlstand dieses Landes geschaffen haben, noch ein paar Tage länger leben können. Das ist weiß Gott nicht zu viel verlangt.