Ein Bär und ein Falke im Kamsdorfer Revier

Gruppenbild des Ensembles für das Kamsdorfer Märchentheater mit seinen Helfern. Am Montag dieser Woche wurde das Stück aufgeführt.

Kamsdorf Weihnachtsmärchen nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause erstmals wieder vor Publikum aufgeführt

„Wenn nur ein Kind lacht, haben wir alles richtig gemacht“, sagte Martin Geheeb und spielte damit auf die vielen krankheitsbedingten Ausfälle der Darsteller bei den Vorbereitungen zum 21. Kamsdorfer Märchentheater an. Bis zum Öffnen des Vorhangs am Montagabend nach 17 Uhr haben die Organisatoren gebangt und gehofft, dass auch alles wie geplant stattfinden kann. Selbst ehemalige Theaterspieler kamen in der Kamsdorfer Mehrzweckhalle zu Hilfe und übernahmen kurzfristig Rollen. „Das zeigt, wie wichtig es den Kamsdorfern mit ihrem Märchentheater und der Zusammenhalt untereinander ist,“ betonte Alexander Kuppe vom Organisationsteam des AWO-Fördervereins „Bunte Spielwelt“.

Anleihen beim Märchen "Schneeweißchen und Rosenrot"

Ein Kamsdorfer Bergmann führte liebevoll durch das 21. Weihnachtsmärchen und berichtete von den Ereignissen im Bergbaurevier. Ein böser und garstiger Zwerg verzauberte zwei Prinzen, die im Bergwerk nach Edelsteinen suchten, zu einem großen und kräftigen Bären und einem Falken. Die beiden verbrachten den letzten Winter bei zwei bildhübschen Mädchen und ihrer Mutter und dem Großvater in ihrem Haus im Wald.

Die beiden Mädchen mit den Namen Schneeweißchen und Rosenrot mussten den grimmigen Zwerg des Öfteren aus Hölzern und Steinen befreien, nachdem er sich immer mit seinem Barte darin verfangen hatte. Natürlich endete auch diese Märchen mit einem Happy End als der Bär und der Falke durch die Hilfe von drei lieben und netten Zwergen und dem Großvater wieder zurückverwandelt wurden.

Rund 250 Gäste in der Mehrzweckhalle begrüßt

An den Erfolg aus dem 20. Jubiläumsjahr 2019 konnten die Märchenfreunde dann doch noch anknüpfen. 250 Gäste aus Nah und Fern, darunter auch Unterwellenborns Bürgermeisterin Andrea Wende (Freie Wähler), konnten herzlichst mit einer kleinen Aufmerksamkeit in die besinnliche Vorweihnachtszeit verabschiedet werden. Für Kinder war der Eintritt frei, Erwachsene zahlten einen Cent pro Zentimeter Körpergröße.

"Ein großer Dank gilt allen Darstellern und deren Familien, Sponsoren, Helfern, Unterstützern und besonders dem Bauhof der Gemeinde Unterwellenborn sowie dem Hallenwart Silvio Heinz und der Freiwilligen Feuerwehr Kamsdorf. Natürlich nicht zu vergessen sind auch unsere fleißigen Wichtel in der Versorgung und am Bratwurststand", so Alexander Kuppe.

Alle Unterstützer, Sponsoren und weitere Information rund um das Märchentheater Kamsdorf findet man auch auf der Facebook- Seite unter: http://www.facebook.com/MaerchenTheaterKamsdorf