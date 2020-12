Ein besonderes Jahr: Grußwort von Rudolstadts Bürgermeister

Von Heike Enzian

Rudolstadt. Rudolstadts Bürgermeister Jörg Reichl (BfR) erinnert in seinem Grußwort zum Jahreswechsel daran, worauf die Rudolstädter und Gäste in diesem Jahr alles verzichten mussten. Aber: „Wir hatten verstanden: Gesundheit geht vor“, macht er deutlich.

Reichl nutzt diese Botschaft, um vor allem all den Menschen zu danken, die sich in diesem besonderen Jahr aktiv in das Stadtgeschehen eingebracht haben, sei es im Ehrenamt oder bei den Bürgerbeteiligungen.

„In dieser Zeit haben an vielen Stellen Menschen Dinge vollbracht, die sie in den Medien und in der Gesellschaft zu Helden machen. Die Situation und Bedeutung von vielen Berufsgruppen wurde hier deutlich und das Bewusstsein, dass sich die Zukunft nicht wie bisher gestalten lässt, wurde gestärkt. Am Ende ist uns allen klar, dass die Menschen Kontakte brauchen, dass Menschen Beschäftigung brauchen, dass Menschen ein auskömmliches Einkommen brauchen. Aber es wurde auch weiter deutlich, dass es nicht für alle die eine Wahrheit gibt und dass manches Erfahrung und Zeit benötigt, dass nur im solidarischen Umgang der Generationen, der Berufsgruppen und vieler Akteure eine Gesellschaft bestehen kann“, sagt er.

Getreu dem Schillerzitat aus Wallenstein „Wir handeln wie wir müssen. So lasst uns das Notwendige, mit Würde, mit festem Schritte tun“ - hätten sich die Rudolstädter, wie viele Menschen in der Welt, den Auswirkungen der Pandemie gestellt und würden dies auch heute noch tun mit der Zuversicht, dass das kommende Jahr uns wieder Schritt für Schritt mehr Normalität bringen wird.

Dankeschön für solidarisches Handeln

Besonders hervor hob Reichl die Händler, Gastronomen, Dienstleister und Unternehmen, die es in diesem Jahr sehr schwer hatten und zudem in eine ungewisse Zukunft blicken. Betroffen seien auch die Kirchen und Religionsgemeinschaften, die Vereine oder Einrichtungen wie das Theater, Schulen, Kindergärten, das Freizeitbad Saalemaxx.

„Ob Arbeitgeber, Bedienstete, Mitarbeiter, Lehrer, Erzieher oder Künstler, ihnen allen ein herzliches Dankeschön für ihr umsichtiges und solidarisches Handeln im Umgang mit der Krise“, macht der Bürgermeister deutlich.

Trotz aller Schwierigkeiten und den neuen Anforderungen im Umgang mit Abstand miteinander habe sich die Stadt auch im Jahr 2020 weiter entwickelt, so der Bürgermeister weiter. Neues entstand, wie beispielsweise das Autokino oder die Strandbar. Er verwies in diesem Zusammenhang unter anderem auf verschiedene Straßensanierungen, den Fortgang der Renaturierung des Gänsebaches, Investitionen in Schulen und Kindergärten und die Einweihung des Friedwaldes im Hain. Anderes, wie beispielsweise die Theatersanierung, wird noch eine Weile andauern.

Abschließend wünscht das Stadtoberhaupt Kraft und Erfolg für das Jahr 2021. „Aber vor allem wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen etwas Einzigartiges, das für uns alle unverzichtbar ist und dessen unschätzbarer Wert uns gerade in diesem Jahr so deutlich ins Bewusstsein gerückt wurde: Gesundheit!“, so Jörg Reichl am Ende seines Grußwortes.