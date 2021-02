Thomas Spanier mit ein paar Empfehlungen an die junge Generation.

Meine Meinung Ein Brief an die Kinder

Liebe Kinder, das, was ihr seht, wenn ihr euer Handy mal kurz zur Seite legt und aus dem Fenster schaut, ist Winter. Als eure Großeltern so alt waren wie ihr, war das ein ganz normaler Winter. Es hat geschneit, manchmal auch ein paar Tage lang, mitunter war Hagel oder Eisregen dabei. In den Winterferien, die damals drei Wochen gingen, lag bis ins Flachland Schnee und auf den meisten Bächen konnte man nach Herzenslust Eislaufen.

Eure Großeltern, die damals noch klein waren, sind jeden Tag rausgegangen, haben sich Schlittschuhe an die Sohlen der Straßenschuhe geschraubt, ihre Skier mit einem Seilzug an der Ferse befestigt oder sind mit Schlitten den Hang runtergedonnert.

„Frische Luft ist gesund!“, waren sich die Erwachsenen einig. Wenn die Finger und Zehen steif vor Kälte waren, ging man in die Bahnhofsgaststätte und holte sich eine Brühe mit Ei, die es für 80 Pfennige in Tassen mit der grünen Aufschrift „Mitropa“ gab. Danach war man fit für die nächste Schneeballschlacht, den nächsten Schneemann oder das nächste Iglu. Es war eine gute Zeit.

Auf den Straßen fuhren nur wenige Autos – und die, die sie fuhren, wussten, wie man das im Winter macht. Niemand meckerte über den Winterdienst, denn Herr Fischer, der das Streufahrzeug fuhr, war der Vater von Karin. Er war ein tüchtiger Mann, aber er konnte nicht überall gleichzeitig sein und manchmal wollte er auch mit Karin spielen.

Lkw gab es so gut wie gar nicht, denn niemand erwartete, dass in den Regalen der HO jeden Tag frische Früchte aus Chile oder Australien lagen, deren Namen man nicht einmal aussprechen konnte. Überhaupt vermisste kaum einer, was es nicht gab. Abgesehen von den Dingen, die man sowieso nicht kaufen kann.

Wenn nun also schon mal Winter wie früher ist, dann, liebe Kinder, nutzt ihn auch. Pfeift auf Handy und Laptop und macht im Schnee all das, was schon euren Großeltern Spaß gemacht hat! Frische Luft ist immer noch gesund, genau genommen sogar gesünder als damals.