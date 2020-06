Isabel Hiekel vom „Café Eleven“ in Saalfeld an ihrer Siebträgermaschine .

Saalfeld. Die neue Gastro-Serie im Lokalteil Saalfeld geht nach der Corona-Zwangspause weiter. Den Auftakt macht Isabel Hiekel vom Café Eleven in Saalfeld.

Ein eigenes Café als Kindheitstraum

Die Elf sei ihre Glückszahl, sagt Isabel Hiekel. „Sie begleitet mich durch mein ganzes Leben. Und es war mein Kindheitstraum, irgendwann einmal ein eigenes Café zu eröffnen“. Da lag es nahe, auch das Lokal entsprechend zu benennen, allerdings auf Englisch „eleven“. Seit 2008 lädt Isabel Hiekel an dem kleinen Platz mit Baum zwischen Klubhaus und Oberem Tor zur Einkehr. „Ich sehe das Eleven als Treffpunkt der Generationen“, sagt sie.

Auf der Karte stehen fast alle denkbaren Kaffeespezialitäten sowie kalte und heiße Getränke mit Milch, dazu Saalfelder Biere, Weine vom Weinhof in Rudolstadt sowie einige Cocktails, die sie selbst mixt. „Das ist gar nicht so schwer“, verrät sie. Wir wählen eine weiße belgische Trinkschokolade, die kleinen Perlen lösen sich langsam in der heißen, schaumgekrönten Milch auf. „Ohne die Familie ginge gar nichts!“, sagt die 45-jährige Mutter zweier Töchter. Ihre Größere hilft manchmal mit.

Längst in der Saalfelder Gastronomielandschaft etabliert

Eigentlich ist Isabel Hiekel gelernte Kauffrau. Der Geschäftsraum gefiel ihr schon, als er noch einen Blumenladen beherbergte. „Ich dachte mir immer ,man kann ja mal träumen’“. Und dann stand er leer und alles hat irgendwie gepasst. „Es war Fügung, es sollte so kommen“, glaubt Isabel Hiekel heute. Eine überregionale Brauerei gab wirtschaftliche Starthilfe, inzwischen ist das Café längst in der Saalfelder Gastronomielandschaft etabliert.

Isabel Hiekel freut sich, dass das Obere Tor ausgebaut wurde, „das ist richtig schön geworden“. Im Eleven gibt es die Eintrittskarten dazu. Eine Frau mit Hund kommt herein und fragt danach, eine andere nach den Öffnungszeiten der Tourist-Information. „Viele meiner Gäste sind von auswärts, zum Beispiel Kur-Patienten“, sagt die Wirtin. Vierbeiner sind bei Isabel Hiekel willkommen.

Essenstechnisch gibt es auf der süßen Seite des Genusses Kuchen, Muffins und Donuts, an herzhaften Speisen Bagel, Wraps, Sandwiches und Salate, dazu Frühstück bis 19 Uhr. Seit Samstag öffnet Hiekel ihr Café bereits um zehn Uhr vormittags.