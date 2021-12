Ein Fall mit Geschmäckle

Thomas Spanier über das Urteil zur Bürgermeisterwahl.

Wenn man es streng juristisch durchdekliniert, werde das Urteil, das das Verwaltungsgericht in Sachen Anfechtung der Bürgermeisterwahl in Uhlstädt-Kirchhasel am Mittwoch fällte, wohl nicht zu beanstanden sein, sagte Kläger-Anwältin Nicole Schwuchow schon in der Verhandlung in Gera. Das könnte ein möglicher Fingerzeig in Sachen Berufung sein, denn die Wahrscheinlichkeit, dass das Oberverwaltungsgericht den Fall anders sieht, ist in etwa so groß, wie eine Ortsumfahrung von Uhlstädt innerhalb der nächsten zehn Jahre.

Und doch hat der Fall eine politische Dimension, die freilich nicht Gegenstand der Verhandlung war. Mit dem Urteil wird de facto ein neu gewählter Bürgermeister bestraft, der für den Grund der Wahlanfechtung absolut nichts kann. Dass die Ergebnisse des ersten Urnenganges nicht rechtzeitig in einem Sonderamtsblatt der Gemeinde veröffentlicht wurden, ist das Verschulden von Wahlleiterin Ulrike Heyder-Freiny, die im richtigen Leben als Leiterin des Amtes für Öffentliche Sicherheit und Ordnung im Zweifel den Anweisungen des Verwaltungschefs zu folgen hat. Das war zu der Zeit der spätere Wahlverlierer Toni Hübler.

Im Schwäbischen gibt es dafür eine schöne Beschreibung: Esch hat halt e Geschmäckle.

Uhlstädt-Kirchhasel steuert auf Neuwahl des Bürgermeisters zu