Ein Fass mit Boden für das THW im Kreis Saalfeld-Rudolstadt

Das neue Fahrzeug mit Tank für das THW im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt kann im Bedarfsfall Lösch- und Trinkwasser auch in schwierigem Gelände transportieren.

Rudolstadt Gemeinsame Investition von Landkreis, Stadt und ZWA, um im Katastrophenfall besser gerüstet zu sein

Gemeinsam haben Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, die Stadt Rudolstadt und der Zweckverband Wasser/Abwasser (ZWA) Saalfeld-Rudolstadt die Anschaffung eines neuen Wasserfasses für das Technische Hilfswerk (THW) beschlossen. Von den insgesamt notwendigen 4000 Euro zahlen der Kreis die Hälfte, Stadt und ZWA je ein Viertel. Ermöglicht wurde so die Anschaffung eines neuen und größeren Wasserfasses für den Unimog des THW. Die neue Beschriftung und der Einbau erfolgten durch die ehrenamtlichen Helfer des THW.

Der neue Wassertank hat laut einer Mitteilung der Stadt Rudolstadt ein Fassungsvermögen von 4000 Litern, beim Vorgängermodell war es halb so viel. Diese Erweiterung stärke die Einsatzmöglichkeiten des THW erheblich, heißt es, "insbesondere bei Waldbränden, wo in unwegsamem Gelände eine mobile Wasserversorgung benötigt wird und die meisten Löschfahrzeuge an ihre Grenzen stoßen".

Unterstützung der Feuerwehr bei Waldbränden

Die Einsatzmöglichkeiten des verbesserten Fahrzeuges seien vielfältig. In erster Linie diene es der Unterstützung der Feuerwehren im Landkreis bei Waldbränden. Aber auch bei anderen Notfällen kann es effektive Hilfe leisten. Der Unimog mit seinem 4000-Liter-Wassertank gehört nun zu den größten Löschwassertransportfahrzeugen im Landkreis und leistet damit einen entscheidenden Beitrag zur Sicherheit in der Region.

Die Entscheidung für diese Investition sei nicht nur eine Reaktion auf aktuelle Bedrohungen wie Waldbrände, sondern auch eine strategische Maßnahme im Hinblick auf den Klimawandel. "In trockenen Jahren muss die Wasserversorgung zunehmend durch mobile Tanks in gefährdeten Gebieten für bis zu sechs Wochen sichergestellt werden", heißt es in der Mitteilung. Im Havariefall ermögliche das Fahrzeug dann auch den Transport von Trinkwasser.

THW sucht neue Helfer und bittet um Spenden

In diesem Zusammenhang ruft die Stadt Rudolstadt zur verstärkten Unterstützung des THW durch ehrenamtliche Helfer auf. Interessierte können sich donnerstags ab 17 Uhr beim THW (Oststraße 33 in 07407 Rudolstadt) näher informieren. Darüber hinaus können Spenden an die Helferverein dazu beitragen, neue Projekte zu finanzieren und die Einsatzfähigkeit des THW zu stärken.