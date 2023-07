Ein Geschenk des Rudolstadt-Festivals für den Maestro

Generalmusikdirektor Oliver Weder (links) am Donnerstag bei den Proben für das Konzert der Thüringer Symphoniker mit dem armenischen Naghash Ensemble, das am Freitagabend auf der Heidecksburg zu erleben sein wird.

Rudolstadt Seit 2008 sind die Thüringer Symphoniker Saalfeld-Rudolstadt ein fester Programmpunkt - In diesem Jahr begleiten sie Musiker aus Armenien

Oliver Weder hatte in den vergangenen Monaten reichlich Grund zum Feiern: Erst wurde er zum Beginn der neuen Spielzeit in den Rang eines Generalmusikdirektors befördert, dann vollendete er das 60. Lebensjahr. Jetzt steht für den Wahl-Rudolstädter, der dem Orchester seit mittlerweile 25 Jahren als Dirigent vorsteht, ein weiterer Höhepunkt an. Am Freitagabend spielen die Thüringer Symphoniker Saalfeld-Rudolstadt beim Festival mit dem armenischen Naghash Ensemble, das am Freitagabend auf der Heidecksburg zwischen Folklore, Jazz und neuer Klassik changiert. Armenien sei dem Maestro bei seinen Gastdirigaten besonders ans Herz gewachsen, weshalb das diesjährige Orchesterkonzert mit einem armenischen Ensemble das Geschenk des Festivalteams zum runden Geburtstag ist.

Songs of Exile erstmals in Orchesterfassung

Bei den Proben am Donnerstag Vormittag im Schminkkasten des Theaters Rudolstadt konnte man sich schon einen Eindruck verschaffen von der musikalischen Qualität der siebenköpfigen Gruppe um den Komponisten und Pianisten John Hodian, die mittelalterliche armenische Gedichte, Klagen und Beschwörungen zu neuem Leben erweckt. Mkrtich Naghash war ein Priester, der im 15. Jahrhundert Gedichte über das Leben im Exil und die Beziehung des Menschen zu Gott verfasst hat. Hodian begann, die Texte zu vertonen. Die erdigen Klänge traditioneller armenischer Instrumente verband er mit formalen Elementen von Neuer Klassik und der Energie des Jazz. Beim Rudolstadt-Festival sind die Songs of Exile erstmals in Deutschland in der Orchesterfassung zu hören.

Während die Armenier nochmals am Sonnabend, 16.30 Uhr, in der Stadtkirche zu erleben sind, treten die Thüringer Symphoniker am Samstagabend ab 20 Uhr am Hohen Schwarm in Saalfeld auf. Zusammen mit den jungen Stimmen der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ Weimar verbreiten sie in einer Opern- und Operettengala „Klangzauber unterm Sternenzelt“ mit musikalischen Höhepunkten von Mozart über Rossini bis hin zu Lehár und Lincke.