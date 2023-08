Ein Gräfenthaler verstärkt als Lokalreporter die Redaktion

Henry Bechtoldt an seinem ersten Arbeitstag als Reporter in der OTZ-Lokalredaktion Saalfeld-Rudolstadt.

Saalfeld/Gräfenthal Henry Bechtoldt berichtet ab sofort schwerpunktmäßig aus den Orten der Verwaltungsgemeinschaft Schiefergebirge.

Er ist wahrscheinlich der älteste Jungredakteur in deutschen Zeitungsredaktionen, aber einer mit viel Potenzial: Seit Dienstag verstärkt Henry Bechtoldt als festangestellter Reporter das Team der OTZ-Lokalredaktion Saalfeld-Rudolstadt. Das Gebiet, über das der 61-Jährige schwerpunktmäßig berichten soll, ist kaum einem so vertraut wie ihm, denn Bechtoldt hat quasi sein ganzes Leben in Gräfenthal verbracht. "Ich freue mich auf die neue berufliche Herausforderung und bin gespannt auf die Menschen und ihre Geschichten", so der Familienvater an seinem ersten Arbeitstag in der Saalfelder Lokalredaktion.

Es sei ihm ein Herzensanliegen, die Orte der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Schiefergebirge - also Probstzella, Lehesten und Gräfenthal - wieder mehr in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken. Mit der Tätigkeit als Reporter erfülle er sich zudem am Ende des Berufslebens einen lang gehegten Traum, so Bechtoldt, den man in seiner Heimatstadt als "Sir Henry" kennt. In den nächsten Tagen und Wochen wird er sich bei den wichtigen Akteuren in der Region vorstellen, freut sich auf Gespräche mit Kindergärtnerinnen und Lehrern, Unternehmenschefs und Wehrführern, Vereinsvorsitzenden und Kommunalpolitikern.

Mandat im Stadtrat Gräfenthal niedergelegt

Geboren und aufgewachsen in Gräfenthal, hat er dort 1978 den Abschluss der Polytechnischen Oberschule gemacht, absolvierte eine Lehre als Dreher und arbeitete als Maschinen- und Anlagenführer. Nebenbei leitete er den Heimat- und Geschichtsverein "Die Pappenheimer" und schrieb bereits in den 1990er Jahren Beiträge für Regionalzeitungen.

2006 wählten ihn die Gräfenthaler zu ihrem hauptamtlichen Bürgermeister. In den Jahren bis 2012, in denen er das Amt bekleidete, erlangte er einen zweiten Berufsabschluss als Verwaltungsangestellter. Im Kreistag Saalfeld-Rudolstadt wischte er ab 2008 für eine Wahlperiode Staub. Seine politischen Ehrenämter - Bechtoldt war zuletzt noch Mitglied im Stadtrat Gräfenthal - hat er niedergelegt, um sich unvoreingenommen der journalistischen Arbeit widmen zu können.

Sie erreichen unseren neuen Kollegen per Mail über Henry.Bechtoldt@funkemedien.de oder telefonisch über 0152.31042068.