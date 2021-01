Ein Grubenbahn-Denkmal soll an Schmiedefelds Bergbau-Geschichte erinnern

Wenn es nach Klaus Böhm und Gerd Müller geht, dann geht es im Frühjahr 2021 los: Die beiden Schmiedefelder haben in den zurücklegenden Jahren mehrere Grubenwaggons, sogenannte „Hunte“ restauriert. Auch ein Mannschaftswagen des gleisgestützten ehemaligen Schmiedefelder Bergbaus hat einen frischen Anstrich bekommen. Ziel der beiden Rentner ist es, diese Grubenbahn-Elemente – auch eine Lokomotive gehört dazu – an einer sehr gut einsehbaren Kreuzung unweit der Bäckerei für jeden Autofahrer sichtbar aufzustellen.

Wie Böhm und Müller am Freitag vor Ort erklärten, soll mit dem Denkmal an die Geschichte des Eisenerz-Abbaus in Schmiedefeld erinnert werden.

Allerdings geht es nicht ausschließlich nach den beiden engagierten Schmiedefeldern. Die Stadt Saalfeld, zu der Schmiedefeld seit der Eingemeindung gehört, ist bei dem Projekt mit im Boot und sponsert etwa die Farbe für die Bahnrestaurierung. Gleichsam jedoch möchte die Stadt das Grubenbahn-Denkmal gern auf eigenem Grund und Boden aufgebaut sehen. Das anvisierte Areal jedoch gehört bislang auch zwei privaten Eigentümern und der Ankauf gestaltet sich schwierig.

Bei einem Grundstück befindet sich die Stadt in den Verhandlungen mit einer Eigentümerin. Die Mittel für den Erwerb sind in den Haushalt 2021 eingestellt, teilte die Stadt Saalfeld auf Anfrage mit. „Nach Genehmigung des Haushalts wird der Kaufvertrag endverhandelt und abgeschlossen“, schreibt Stadtsprecher Martin Hauswald. Und weiter: „Mit Blick auf ein genaues Datum, wann die Lok aufgestellt werden kann, wird das Ergebnis der Kaufverhandlungen abzuwarten sein.“

Bei einem zweiten Privatgrundstück scheint die Situation schwieriger. Die Eigentümerin ist der Stadt Saalfeld zufolge 1895 geboren und hat laut Grundbucheintrag in Bernburg gewohnt. Erben seien nicht bekannt, Nachfragen in Schmiedefeld seien ergebnislos geblieben. „Vor diesem Hintergrund gestaltet sich der Ankauf des Flurstücks schwierig“, so der Stadtsprecher.

Klaus Böhm und Gerd Müller sind tatendurstig und ungeduldig, sehen aber auch die Probleme des Grundstücksankaufs und versichern: „Die Stadt steht hinter uns!“ Beide haben familiäre Bindungen zum Bergbau, Böhms Schwiegervater war Sicherheitsinspektor auf der Grube und Müllers Vater war auch Bergmann. „Er war 25 Jahre unter Tage“, sagt Müller.

Der Eisenerzabbau in Schmiedefeld ist 1972 eingestellt worden. Böhm hat noch einen Bierkrug von 1972, dessen Aufschrift auf damals 175 Jahre Eisenerzabbau im Ort verweist. Beendet wurde der Abbau laut Böhm und Müller deshalb, weil die Erträge zurückgingen, aber auch, weil die Max-Hütte in Unterwellenborn nach einer großen Amnestie Arbeitskräfte brauchte. Doch ein Teil der Grubenbeschäftigten seien auch geblieben und hätten auf dem Bergbauareal den Trabant-Wohnwagenanhänger „QEK Junior“ gebaut. QEK steht für „Qualitäts- und Edelstahl-Kombinat“.



Vor der Aufstellung der Grubenbahn im öffentlichen Raum Schmiedefelds haben allerdings auch Böhm und Müller noch eine harte Nuss zu knacken: Die Lokomotive für das Denkmal steht derzeit auf „der Sohle“, das heißt, sie steht dort, wo im Bergbau ganz unten ist. Sie befindet sich in einem derzeit stark verschneiten Tal und kann erst im Frühjahr mit einem Spezialkran heraufgebracht werden. Die Strecke ist recht steil, der Bergungsbagger muss daher leistungsstark sein. Böhm und Müller versichern aber, dieses Problem sei lösbar.