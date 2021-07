Ein Hauch von Festival über der Residenzstadt

Rudolstadt. Rudolstädter Sommer-Auftaktkonzerte mit der Berlinerin Sängerin Dota Kehr und dem Pulsar Trio

Auf Musik, gute Laune und Unterhaltung muss das Publikum in Rudolstadt trotz der Absage des Festivals nicht verzichten. Kleine und sichere Konzerte mit passenden Hygienekonzepten unter freiem Himmel sollen in diesem Jahr beim „Rudolstädter Sommer“ würdigen Ersatz schaffen.

„Wir freuen uns riesig, endlich wieder Gigs spielen zu dürfen“, sagt die Berliner Sängerin Dota Kehr auf der Heidecksburg. Auch die Zuschauer, die sich bis hin zur gegenüberliegenden Mauer verteilt haben, singen und klatschen freudig mit – ist es für viele doch ebenfalls das erste Konzert seit vielen Monaten.

Viel Beifall gab es in den Bauerhäusern für das Pulsar Trio und ein bemerkenswertes Konzert. Foto: Roberto Burian

„Hauptsache es geht wieder los und man kann wieder gemeinsam Konzerte besuchen. Ich kenne die Künstlerin vom Paradiesvogelfest auf Schloss Weitersroda und freue mich auf den Abend“ sagt der Rudolstädter Michael Schenker. Auch Kai Pönnicke, selbst Musiker, hat nach eigener Aussage für jeden Tag Tickets geordert. „Das fühlt sich so an, als würde man aus einem langen Winterschlaf endlich wieder erwachen“, so der Bad Blankenburger. Die Songs von Dota Kehr sind eigenwillig, tiefgründig und direkt, mit viel Biss, Witz und Melancholie, bisweilen auch scharf gewürzt, fordern von den Zuhörern volle Aufmerksamkeit. Die Künstlerin ist quer durch die Themen unserer Zeit unterwegs und hat gleichzeitig auch sehr persönliche Lieder im Gepäck. Mit rasantem Wortwitz beschreibt die studierte Ärztin, die ihren Beruf an den Nagel gehängt hat, um sich voll und ganz der Musik zu widmen, Szenen, die oftmals ins Absurde kippen. Sie wollte „schon immer Sängerin“ sein, sagt sie und gibt großen Gefühlen überraschend schräge Wendungen, malt den Alltag in immer neuen Farben. Ihre Texte sind witzig, sozialkritisch, nachdenklich, verspielt, bitterböse, melancholisch und skurril. Es gibt viel zu entdecken auf dieser musikalischen Reise. Nach menschlichen Abgründen kommt immer wieder ein Lichtblick, ein Hoffnungsschimmer, der allerdings schon ahnen lässt, dass es so nicht bleiben wird. Neben den Songs, in denen sie in ihrer Direktheit um die Lösung der Probleme auf der Erde bittet, gibt es auf dem aktuellen Silberling Nummern mit langer Halbwertszeit.

Verschmelzung von Jazz und Weltmusik

Restlos ausverkauft ist auch das Konzert in den Bauernhäusern. Dort beeindruckte das Pulsar Trio mit seiner Verschmelzung von Jazz und Weltmusik. Drei perfekt aufeinander abgestimmte Musiker agierten – voller Überraschungen und spontaner Improvisationen. Im Mittelpunkt des ungewöhnlichen schillernden Sounds steht die indische Langhalslaute Sitar, die von Matyas Wolter bedient wird. Bekannt geworden ist dieses Instrument durch die Beatles und Ravi Shankar. Am 3. Juli entern Wenzel und Band gleich doppelt das Residenzschloss und Deutschlands beste Bluegrass-Band „Johnny and the Yooahoos“ aus Bayern freut sich auf ihr Publikum in den Thüringer Bauernhäusern.