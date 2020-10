Ein herrlicher September mit Ismail, Juri, Kevin, Leiki und Manfred

Der trübe Start in den September täuschte – es wurde ein sehr, sehr sonniger erster Herbstmonat. Mit 212 Stunden Sonnenschein lag er 52 Prozent über dem klimatologischen Mittelwert, Platz drei im Zeitraum seit 1987, dem Messbeginn für dieses Klimaelement hier in Neuhaus.

Und der September verlief sehr ruhig und entspannt, nichts Bemerkenswertes für die Presse, erst zum Ende des Monats kam ein wenig Fahrt in die Atmosphäre. Sonnig, entspannt – und wieder einmal ein viel zu warmer Monat. Erstklassiges, warmes Spätsommerwetter, mit einer Durchschnittstemperatur von 12,5 Grad Celsius fiel der September um 2,3 Grad zu warm aus, Platz 10 in der Rangliste seit 1940. Bereits am 4. September gab es hier oben mit einem Maximum von 20,2 Grad in atlantischer Subtropikluft den nächsten Bergsommertag dieser Saison.

Hole-Punch-Wolke: Aus der Wolkendecke scheint sich ein Teil herausgelöst zu haben. Foto: RUEDIGER MANIG

An diesem Tag begann eine mehr oder weniger dreiwöchige Hochdrucklage – Ismail, Juri, Kevin, Leiki und Manfred war die namentliche Abfolge der in diesem Jahr mit männlichen Namen betitelten Hochs. Bei Juri im Gepäck die Tage mit den meisten Sonnenscheinstunden – jeweils 12,6 Stunden am 8. und 9. September. Leiki hingegen bescherte uns noch einmal eine für unsere Verhältnisse kleine Hitzewelle. Tagesmitteltemperaturen von über 19 Grad vom 14. bis zum 16., mit dem Maximum von 26,2 Grad am ersten dieser drei Tage, das war einfach hochsommerliches Flair auf dem Rennsteig. Unter Hoch Manfred nochmals fünf Tage in Folge mit mehr als 10 Stunden Sonne, am 22. dann der wohl der letzte Bergsommertag dieses Jahres. Der Übergang zu charakteristischen Herbstwetter wurde durch Tief Valentina am 24. September eingeläutet. Nicht gerade dramatisch, jedoch kam nach einem äußerst windschwachen Monat immerhin mal etwas Leben in die Atmosphäre. 20 Liter pro Quadratmeter Niederschlag, Böen der Windstärke 7, am 25. Das Maximum schon im einstelligen Bereich. Und am Samstag dem 26. dann nach langer Zeit wieder mal ein Tag für Innendienst und Couch.

Tief Xyla brachte Dauerregen, mit 15 Liter pro Quadratmeter nicht sehr ergiebig, aber das Maximum an diesem Tag in maritimer Polarluft gerade einmal bei 4,9 Grad das ist schon kurz vor der Talsohle für diese Jahreszeit. Das tiefste Maximum für die letzte Septemberdekade stammt mit 4,0 Grad aus dem Jahre 1996.

Viel Spannendes gibt es nun nicht vom ersten Herbstmonat zu berichten, der erste Bodenfrost wurde am Morgen des 28. September registriert, dieses Datum entspricht auch dem langjährigen Mittelwert.

Die restlichen Klimawerte des Septembers im Vergleich zum September 2019 (Werte in Klammern):

Bergsommertage 9 (4)

relative Luftfeuchte 75 Prozent (85)

Bedeckungsgrad 56 Prozent (66)

Tage mit Nebel 12 (17)

Tage mit Böen der Windstärke sechs 3 (10), mit Böen der Windstärke acht keiner (2)

Tage mit Gewitter Null (2).

Die Niederschlagsmenge von 43 Liter pro Quadratmeter entspricht 57 Prozent vom Klimamittel

14 trockenster September seit 1940.





Ja, und der Oktober, wie wird er? Bisher ist er derjenige von allen zwölf Monaten welcher bei Temperatur, Niederschlag und Sonnenschein kaum oder nur sehr geringe Abweichungen von den Klimamittelwerten aufweist. Aber das Einzige was nach heutigem Blick in die Karten sicher ist – Schnee ist noch nicht in Sicht.