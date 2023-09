Ein Höhepunkt für alle Sinne: Dieses Fest sticht heraus im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt

Warum Redakteur Jens Voigt so ins Schwärmen kommt über das Leutenberger Wald- und Wiesenfest.

Feste gibt es zu dieser Jahreszeit viele, Kirmessen, Ortsjubiläen, Herbstmärkte. Das Wald- und Wiesenfest aber sticht heraus, weil es über das bloße Feiern oder Konsumieren hinausgeht. Wer weiß schon, dass es über 100 Mineralienarten allein aus dem Kamsdorfer Revier gibt? Oder wie der Feuersalamander als Symbol des Schiefergebirges tatsächlich lebt? Oder warum das „Blaue Gold“ tatsächlich blau schimmert?

Zu erfahren war das am Sonnabend im Naturparkhaus, wo unter anderem die neue Ausstellung zum Geopark Schieferland geöffnet hatte. Und zum Beispiel mir die neue Erkenntnis brachte, dass gleich hinterm Rennsteig, bei Stockheim, einst auch Steinkohle aus dem Berg geholt worden war.

Was rät der erfahrene Imker dem Anfänger zur Bekämpfung der Varoa-Milbe? Was tun gegen die Zackenschote? Wo sind die Steinpilze in diesem Jahr geblieben? Alle möglichen Fragen rund um Wald und Natur konnten gestellt werden.

An den Verkaufs- und Infoständen fand ein intensiver Austausch statt wie man ihn selten auf Festen erlebt, gleichzeitig wurden erkenntnisfördernde Mitmach-Aktionen vom Pfund-Sägen bis zum Recyclingmobil offeriert. Diese Vielfalt zog einen steten Strom an Besuchern an – der schönste Lohn für Veranstalter und die vielen Engagierten beim Fest für alle Sinne.