Ein Kilo Hirn für 4,40 Mark - eine Kolumne aus Saalfeld-Rudolstadt

"Alltag in der DDR", heißt die Dauerausstellung im Museum in der Kulturbrauerei in Berlin; hier ein nachgebauter Zeitungskiosk. Für den Autor eine Zeitreise in die Vergangenheit.

Saalfeld/Rudolstadt Thomas Spanier über eine DDR-Ausstellung in Berlin, Lachen in der Diktatur und Verzweifeln in Freiheit.

Wer sich noch mal vergewissern möchte, wie kleinlich, peinlich, piefig, spießig und absurd der Arbeiter- und Bauernstaat war, aus dem wir kamen, wie geordnet, geplant und wie wenig selbstbestimmt es zuging, der hat dazu derzeit auf wenigen hundert Quadratmetern im Museum in der Kulturbrauerei im Prenzlauer Berg in Berlin eine wunderbare Gelegenheit.

„Alltag in der DDR“, heißt die Dauerausstellung mit zahlreichen Dokumenten, Film- und Tonaufnahmen sowie biografischen Berichten über das Leben in der DDR. Man kann die NBI in einem originalen DDR-Zeitungskiosk studieren, in der HO-Gaststätte „Grüne Eiche“ ein Schweinesteak mit Letscho und Erbsen für 3,80 Mark bestellen oder im Konsum ein Kilo Hirn für 4,40 Mark. Es gibt Gummisoldaten mit Kalaschnikows, Plasteeierbecher mit Hahn, einen Trabi mit Zeltaufbau und Wehrpässe mit Hundemarken. Allgegenwärtig sind der sozialistische Wettbewerb und der Versuch des Staates, den Alltag seiner Bürger zu regulieren. Kurz: Eine Zeitreise in die Vergangenheit.

Die ich am Wochenende fortsetzte bei einem Seminartreffen mit fast zwei Dutzend Kommilitonen, die Anfang der 1980er Jahre wie ich Sport an der DHfK in Leipzig studierten. Inzwischen haben wir die Abstände bis zum Wiedersehen auf zwei Jahre verkürzt. Man weiß ja nie.

Am Rande von Berlin haben wir 48 Stunden lang nahezu ununterbrochen gelacht, bis die Bauchmuskeln schmerzten. Über frühere und heutige Dummheiten, über Streiche, Erntelager, Studentensommer und das ewige Wer-mit-wem-wie-oft-und-warum. Ja, man konnte lachen in der Diktatur, herzhaft und ausgiebig. Man kann es noch heute. So wie man in Freiheit verzweifeln kann.

Schönes Wochenende!