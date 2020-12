Das angestrahlte ehemalige Sanatorium Schwarzeck in Bad Blankenburg.

Bad Blankenburg. Die Schwarzeck-Freunde Bad Blankenburg lassen das Gebäude am Rande der Stadt erstrahlen.

Ein Licht der Hoffnung am Schwarzeck

Von so ziemlich jedem Winkel der Stadt Bad Blankenburg aus konnte man es sehen – das Zeichen, dass die Schwarzeck-Freunde Bad Blankenburg setzen wollten.

Auf den Straßen bauten Hobbyfotografen Stative auf, Handykameras waren es, die während der abendlichen Hunderunde gezückt wurden. Jeder Schaulustige wollte festhalten, wie das Schwarzeck in Bad Blankenburg in rot und blau festlich erstrahlte. Auf der linken Seite ein Schriftzug: „Schwarzeck“. Darunter drehten sich Sterne und ein Weihnachtsbaum schickte einen Gruß in den Abend.

Ein Lichtblick in schweren Zeiten

„Wir wollen ein Zeichen der Hoffnung und Zuversicht setzen“, sagt Gunter Bank von den Schwarzeck-Freunden. Einerseits soll es im wahrsten Sinne des Wortes ein Lichtblick sein in dieser für viele Menschen so schwierigen Zeit. Andererseits soll damit auch ein Zeichen dafür gesetzt werden, dass die Schwarzeck-Freunde sich dafür stark machen wollen, dass der Gebäudekomplex wieder einer Nutzung zugeführt wird. Das Schwarzeck soll nicht aus dem Blickwinkel der Öffentlichkeit entschwinden.

Zum harten Kern des gemeinnützigen Vereins gehört ein gutes halbes Dutzend Mitglieder, außerdem zählen sie viele Sympathisanten hinzu, die den Erhalt und vor allem die sinnvolle Nutzung des Hauses unterstützen.

Am Sonntagabend ist Reinhard Pätzoldt mit dabei. Er erzählt, dass es einen möglichen Investor gibt, der sich für das Schwarzeck eine Klinik mit Wellnessbereich bis hin zu einer Hospizstation vorstellen könne. Bereits in vier Jahren könne alles fertig sein, aber dazu müsse dem Investor Platz gemacht werden.