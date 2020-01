Ein musikalisches Wochenende wartet in Saalfeld-Rudolstadt

Neues Jahr, alte Rituale. Das gilt sowohl für unsere lokale Veranstaltungsvorschau in der OTZ, als auch für den musikalischen Start in das Jahr 2020. Nicht weniger als ein halbes Dutzend Konzerte und Ballettaufführungen gibt es am zweiten Januarwochenende im Städtedreieck. Dazu kommen eine Buchvorstellung und eine Geflügelausstellung. Außerdem fliegen an verschiedenen Orten die Weihnachtsbäume - mitunter auch ins Feuer. Hier unser Überblick.

Szenisch-musikalischen Lesung und Gespräch mit Volker Pfüller

Volker Pfüllers „Bilderlust“ dokumentiert nun in großformatigen Fotografien die Vielseitigkeit seiner Bilderfindungen anhand seiner Entwürfe für Bühne und Kostüme – darunter auch für das Rudolstädter Theater –, für Theaterplakate und Programmhefte. Im Schminkkasten begrüßen am Freitag ab 20 Uhr das Publikum bei freiem Eintritt an diesem Abend neben Volker Pfüller, Alexander Stillmark und Alexander Dörschel (Akademie der Künste, Berlin) auch die Schauspieler Verena Blankenburg, Ulrike Gronow, Hans und Beate Burkia sowie Thomas Voigt am Klavier.

Sweet und Swing im Sound der 30er und 40er Jahre in Saalfeld

Wil Salden und seine Musiker sind Garanten für den authentischen Swing-Sound in der traditionellen großen Big Band Besetzung. Das Orchestra und die Vocalgroup „The Moonlight Serenaders“ bestehend aus Musikern, einer Sängerin und dem Orchesterleiter Wil Salden, versetzen am Freitag ab 20 Uhr im Meininger Hof Saalfeld das Publikum zurück in die Zeit der 30er und 40er Jahre, wenn Titel wie: Moonlight Serenade, In The Mood, Chattanooga Choo Choo, Pennsylvania 6-5000, American Patrol und mehr erklingen.

Abba on stage in der Stadthalle Bad Blankenburg

Hits der schwedischen Kultband ABBA, mit rund 400 Millionen verkauften Tonträgern eine der erfolgreichsten Bands aller Zeiten, gibt es am Sonnabend ab 20 Uhr in der Stadthalle Bad Blankenburg. In stilechten Kostümen lassen die Künstler die Disco-Ära mit Hits wie ‘Dancing Queen’ und ‘Mamma Mia’ wieder aufleben.

Cinderella als Ballett im Theater im Stadthaus Rudolstadt

Es gibt Märchen, die sind so zauberhaft – man kann sie nicht oft genug erzählen. Die Geschichte von Aschenputtel gehört zweifellos dazu. Als „Cinderella“ kommt das Ballett in drei Akten von Sergej Prokofjew jetzt ins Theater im Stadthaus nach Rudolstadt. Die Premiere ist am Sonnabend, 20 Uhr.

Akustik-AG spielt Am Markt 8 in Saalfeld

Als Nachfolger der Band Cafe Royal spielt die Akustik-AG in der selben Besetzung am Samstagabend in der Snackeria, Café und Bistro Markt 8 in Saalfeld. Es gibt eigene Titel, Songs von Wolf Maahn oder Stefan Stoppok, auf jeden Fall aber handgemachte Gitarrenmusik.

Traditionelles Neujahrskonzert mit der Stadtkapelle Kulmbach

Es ist ein buntes und vielseitiges Programm, das am Sonntag ab 15 Uhr im meininger Hof Saalfeld wohl für nahezu jeden Musikgeschmack etwas zu bieten hat. Konzertante Blasmusik und Marschmusik, klassische Musik in authentischen Bearbeitungen für Blasorchester sowie gehobene Unterhaltungs- und Stimmungsmusik. Unter dem Motto „Von klassisch bis modern“ finden seit dem Jahr 1999 im Meininger Hof Neujahrskonzerte der Stadtkapelle Kulmbach statt.

„Das Stadlfest“ mit Andy Borg in Bad Blankenburg

„Das Stadlfest – unterwegs“, so heißt die neue Tour mit der Entertainer Andy Borg gemeinsam mit Stars aus Volksmusik und Schlager auf Deutschlandtournee ist. Mit Dabei sind am Sonntag ab 16 Uhr in der Stadthalle Bad Blankenburg Monique, die charmante Sängerin aus der Schweiz, das Traumpaar der Volksmusik aus dem Norden, Judith und Mel, und die Geschwister Niederbacher, das erfolgreiche Familienquartett aus Südtirol. Auch Andy Borg serviert seine größten Hits.

Geflügelausstellung auf dem Saal in Heilsberg

Nach über 40 Jahren Pause gibt es im Saal in Heilsberg am Wochenende wieder eine Geflügelausstellung. Am Sonnabend ab 9 Uhr lädt der stark verjüngte Geflügelverein Remda in den kleinen Ort ein. Bis zum Sonntag 15 Uhr kann man hier verschiedene Hühnerrassen bestaunen.