Ein Naturfreund und seine Mission: Hornissen aus dem Orlatal für Lehesten

Mit Andreas Kieling fing alles an: Letzten Samstag lief im Fernsehen eine Dokumentation von dem aus Gotha stammenden Naturfilmer. Es ging um Hornissen und ihre starke Bedrohung. „Ich war sofort fasziniert von den Tieren und habe spontan entschlossen, selbst meinen Beitrag zu leisten“, sagt Tobias Rößler. Der Lehestener schaute sofort im Internet-Verkaufsportal ebay-Kleinanzeigen, ob in der näheren Umgebung vielleicht jemand ein Volk abzugeben hätte, „völlig ins Blaue hinein, einfach so“.

Und tatsächlich entdeckte er einen Landwirtschaftsbetrieb in Langenorla, der ein Hornissenvolk anzubieten hatte - kostenlos und inklusive einem alten, zweieinhalb Tonnen schweren Schuppen in Wohnwagengröße. „Das Nest hing bereits drin, man hätte es gar nicht einzeln transportieren können“, erzählt Rößler. Am nächsten Tag machte er sich mit seinem Bekannten Falko Langer auf den Weg.

Auf einem Teleskoplader traten Schuppen, Nest und Hornissen die Reise in die knapp 50 Kilometer entfernte Schieferstadt an. „Bis dahin hatte ich keinen konkreten Bezug zu Hornissen. Aber dann fiel mir ein, dass ich in Lehesten zuletzt vor fünf, sechs Jahren welche gesehen hatte“. Auch die vorherigen Besitzer in Langenorla seien froh. „Die hatten noch große Tierhaltung, da haben die Hornissen nur gestört. Sonst hätten sie den Kammerjäger holen müssen“, erzählt Rößler. Selbst entfernen darf man die streng geschützte Art nicht. Anmelden müsse man die Haltung jedoch nicht.

Fichten sorgen für Baumaterial

Die genaue Anzahl kann Tobias Rößler nicht nennen, „aber ein Volk hat rund 500 bis 700 Tiere“. Besonders faszinierend sei das ausgeprägte hierarchische Gefüge innerhalb eines Volks, mit Arbeitern, Drohnen und Königin. Für Schwächere ist da kaum Platz. Auf dem Boden liegen einige tote Larven, die von gesunden Tieren aus dem Nest geworfen werden, wenn sich abzeichnet, dass sie sich nicht richtig entwickeln. Gegenüber hängt zudem ein ausgestorbenes Wespennest. „Die haben keine Chance, wenn Hornissen in der Nähe sind, denn Wespen sind ihre Beute“.

Eine Hornisse am Hornissennest von Tobias Rößler in Lehesten. Foto: Robin Kraska

Immer wieder flögen einige Exemplare aus, um Nahrung und Material für den weiteren Nestbau zu sammeln. „Das Nest besteht aus Zellulose, wobei die Hornissen Holz mit ihrem Speichel vermischen“, erklärt der frischgebackene Hornissenhalter. Besonders Fichten seien beliebte Lieferanten für Baumaterial. An der Öffnung unten krabbeln einige Tiere heraus, und es raschelt hörbar, wenn sie über die Außenhaut ihres Nestes laufen. „Wenn mehrere zugleich losfliegen, hat es was von einem Hubschrauber“, vergleicht Tobias Rößler. Gestochen wurde er bisher nicht, anders als von Wespen.

Nest wird eingehaust

Trotzdem wollen er und Falko Langer das Nest noch einhausen, wofür sie bereits ein Blechform hergestellt haben. „Blech deshalb, damit sie sich nicht durchfressen“, sagt Tobias Rößler. Den Schuppen würden sie dann über ein kleines Loch in der Wand verlassen und entern können. „So können wir ihn auch noch anderweitig nutzen“.

Die Montage sollte bei kühlen Temperaturen, etwa früh morgens stattfinden. „Dann sind die Hornissen noch viel ruhiger“. Denn obwohl er keine Angst habe, riskieren will er nichts. „Drei Stiche sind für Erwachsene gefährlich. Für Allergiker reicht schon einer aus und es kann vorbei sein“. Auf die Frage, ob er Allergiker sei, antwortet Rößler: „Keine Ahnung. Das werden wir sehen, wenn mich doch eine stechen sollte“.

Anders als Bienen können Hornissen ihren Stachel jedenfalls wieder einziehen und mehrmals zustechen.

