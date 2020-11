Selbst wenn man keine Kinder in dem Alter hat, braucht man nicht viel Phantasie, um sich vorzustellen, was passiert, wenn die sonst so süßen Kleinen den ganzen Tag unterbeschäftigt zu Hause rumhängen. Die Eltern, die spätestens ab der Frühpubertät des Nachwuchses eh nur noch peinlich sind, nerven dann noch mehr als sowieso schon. Wenn man schon keine Freunde treffen kann, wird man doch wenigstens mal ein paar Nächte durchzocken und am nächsten Tag schlechte Laune haben dürfen! Waren die Alten denn nie jung?! Und wieso haben die mich eigentlich in die Welt gesetzt, wenn sie nicht mal miteinander klarkommen?

Mit solchen und ähnlichen Fragestellungen haben es die Jugend-, Familien- und Erziehungsberaterinnen im Landkreis in diesem Jahr dutzendfach zu tun. Corona ist zwar nicht die Ursache der Probleme, die Folgen der Pandemie lassen die Konflikte innerhalb der Familie aber schneller und häufiger offen zutage treten. Das ist quasi so, als ob Weihnachten und Urlaub zugleich stattfinden.

Damit sich das Bild aber nicht zu sehr mit schwarzer Farbe füllt, sei gerne auch darauf hingewiesen: Die Mehrzahl der Familien hat die bisherigen Herausforderungen in Zeiten der Pandemie ganz passabel gemeistert. Es ist schön, dass es das Angebot der Erziehungs- und Familienberatung im Landkreis gibt. Noch schöner ist es, wenn man es nicht braucht.