Ein Porzellanarbeiter in Holz für Köditz

Der Königseer Ortsteil Oberköditz wurde über ein Jahrhundert hinweg durch das Porzellanwerk der Gebrüder Paris geprägt. Viele Köditzer und Menschen aus der Umgebung standen damals dort in Lohn und Brot. Von der Fabrik steht nichts mehr, einziges optisches Zeichen für Eingeweihte sind die ehemaligen Garagen, die heute eine Autowerkstatt beherbergen.

Der örtliche Förder- und Heimatverein Köditz möchte deswegen an diese Fabrik als wichtigen Teil der jüngeren Ortsgeschichte erinnern und plant, dafür eine Holzfigur eines Porzellanarbeiters an der Brunnenanlage vor dem Gewerbegebiet in Oberköditz aufzustellen. Auf dieser Fläche des Gewerbegebietes stand einst die Fabrik. Die Figur wurde von dem Porzellanmodelleur Jörg Kubusch aus Oberköditz entworfen.

Stefan Gräf bearbeitete einen Eichenstamm

Gefertigt wird die Figur, wie Gert Hertel vom Förder- und Heimatverein Köditz mitteilt, vom Holzbildhauer Stefan Gräf, der unter seinem Spitznamen „Holz-Eddy“ fast noch bekannter ist. In seiner Holzwerkstatt in Lichte (heute ein Ortsteil von Neuhaus) hat er die Figur aus einem Eichenstamm herausgearbeitet.

Den Eichenstamm wiederum hat die Stadt Königsee aus ihrem Wald für diesen Zweck zur Verfügung gestellt. In diesen Tagen ist Holzbildhauer Stefan Gräf dabei, die Figur mit dem Arbeitstisch und der Form farblich zu behandeln. Das Thüringer Wirtschaftsministerium hatte dieses Projekt als förderwürdig eingestuft und unterstützt es nun auch finanziell.

„Mit einem kleinen Festakt für die Aufstellung wird es aber wohl in nächster Zeit erstmal nichts“, bedauert Gert Hertel. Wenn es die Situation wieder erlaube, werde die Figur würdig eingeweiht. Ein genauen Termin dazu könne man aber aus gegebenem Anlass noch nicht nennen.