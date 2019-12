In Rudolstadt ist Wenzel immer wieder zu Gast und hat so eine feste Fangemeinde um sich geschart.

Rudolstadt. Hans-Eckardt Wenzel übersetzt in Rudolstadt Leben in Poesie.

Ein Possenspiel mit der Zeit

Am Ende sind es fast drei Stunden. Bis kurz vor Mitternacht dauert das Konzert von Wenzel und seiner hervorragenden Band am Freitag in den ausverkauften Saalgärten. Wenzel, 1955 in Wittenberg geboren, entwickelte sich über Jahre mit verschiedenen Formationen zum kritischen und lyrischen Liedermacher des (un)einigen Deutschlands. Der 64-Jährige war immer schon ein politischer Mensch: Bereits 1976 gründete er „Karls Enkel“ und machte politisches Liedtheater – damals noch gegen Missstände der DDR. Wenzel, der Mahner, der den Finger immer dahin legt, wo es weh tut. Auch heute noch. Sein Repertoire ist so breit gefächert und unterschiedlich, wie bei kaum einem anderen. Fröhlich, kraftvoll, wütend und voller Wortwitz besticht der Weltverbesserer und gegen das Establishment ansingende Poet an seinen Instrumenten ohne erhobenen Zeigefinger. Je nach Laune wechselt er vom Akkordeon über die Gitarren zum Klavier.

Hochpoetisch und immer politisch Diesmal ging er in der Residenzstadt auf „Lebensreise“. Der Liederschreiber übersetzt Leben in Poesie und besingt, was andere nicht zu sagen wagen. Es waren viele Fans vor Ort, die mit dem ewigen Revoluzzer gealtert sind und ihn seit Jahrzehnten immer wieder in Rudolstadt begrüßten. „Wir waren bei jedem seiner Auftritte hier dabei“, sagt Besucherin Marion Anding. „Hans-Eckardt Wenzel ist Sänger, Musiker, Dichter - ein Allroundkünstler, der sich nicht um Schubladen schert, der sich nichts beweisen muss, der einfach zu den Besten in der deutschen Liedermacherszene zählt“, findet Grit Fleischer. Seine stets aufmerksamen Beobachtungen reicht der Mann mit dem Matrosenshirt mit einer gehörigen Portion beißenden Zynismus weiter. Auch der neunjährige Sohn Theo hat später seinen Auftritt. Wenzel ist Autor, Komponist, Musiker, Sänger, Schauspieler und Regisseur. Der Mann der sich in keine Schublade drücken lässt, kann nicht nur singen und spielen, er kann vor allem eines: Unterhalten. Er zieht sein Publikum in den Bann, ermuntert es zum Lachen, aber auch zum Nachdenken. Die Songs des eigenwilligsten deutschen Liederdichters der Gegenwart verblüffen, begeistern, verstören. Sie sprengen jede Schublade, sind hochpoetisch und immer politisch.