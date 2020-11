Ein Rudolstädter war Finanzminister in Thüringen: Würdigung für einen Unbekannten

Ein Banner am Rudolstädter Rathaus erinnert an Emil Hartmann, einen der Gründungsväter des Landes Thüringen.

Rudolstadt. Der Rudolstädter Emil Hartmann, nach dem in Schwarza eine Straße benannt ist, gilt als einer der Gründerväter der Demokratie in Thüringen.

Emil wer? Wenn man nicht gerade in der Emil-Hartmann-Straße in der Schwarzaer Siedlung wohnt, hat man wahrscheinlich noch nie von ihm gehört. Jetzt wird in Rudolstadt öffentlich des Mannes gedacht, der als einer der Gründungsväter der Demokratie in Thüringen gilt.

Vor 100 Jahren vereinigten sich sieben Kleinstaaten zum neuen Land Thüringen. Dieser tiefgreifende Wandel vollzog sich nach dem Ersten Weltkrieg in mehreren Schritten. Ein wichtiger Schritt war der Amtsantritt der ersten Regierung des neuen Landes: Am 10. November 1920 wurden die Mitglieder des Staatsministeriums, wie das Gremium damals hieß, vom Thüringer Landtag gewählt. Die Regierung war einerseits regional ausbalanciert – jeder Teilstaat war in ihr vertreten. Andererseits handelte es sich um eine Minderheitskoalition aus SPD und linksliberaler DDP, die von der USPD toleriert wurde.

Den 100. Jahrestag dieses Ereignisses nimmt der Verein Weimarer Republik zum Anlass, um im Jubiläumsjahr auf jene Personen hinzuweisen, die den erfolgreichen Vereinigungsprozess Thüringens gestaltet haben. Sie sind weithin in Vergessenheit geraten – und haben es doch verdient, für ihr Engagement gewürdigt zu werden. Denn der freiwillige Zusammenschluss der sieben Kleinstaaten auf demokratischer Grundlage gilt als einzigartige Leistung in der deutschen Geschichte.

Aufgewachsen im heutigen Saale-Holzland-Kreis

Auch wenn 1920 Frauen bereits wählen durften und auch gewählt werden konnten, lag der Thüringer Vereinigungsprozess doch vollständig in Männerhand. Zehn Politiker haben Christian Faludi und Stephan Zänker vom damit befassten Verein für eine öffentlichkeitswirksame Aktion herausgesucht. Ihnen sind acht Quadratmeter große Banner gewidmet, die ab dem 10. November an öffentlichen Gebäuden in neun Städten zu sehen sind. Am Rudolstädter Rathaus hängt seit Montag Emil Hartmann. Er wurde 1868 in Bremsnitz, Herzogtum Sachsen-Altenburg (heute Saale-Holzland-Kreis) geboren. Nach der Schule begann Hartmann 1882 eine Tischlerlehre und besuchte die Fortbildungsschule. Seit 1895 arbeitete er als Tischler in Schwarzburg-Rudolstadt und seit 1896 bei Tischlermeister Pfotenhauer in Rudolstadt. Hier lernte Hartmann auch seine spätere Frau Marie Anna Schlegel kennen.

1898 machte sich Hartmann als Lagerhalter selbstständig. Seit 1907 war er auch Geschäftsführer beziehungsweise Vorstandsvorsitzender des Konsumvereins Rudolstadt. Die mittlerweile zum Konsumverein „Saale“ zusammengeschlossenen Konsumvereine von Rudolstadt, Volkstedt, Schaala, Bad Blankenburg, Unterwirbach, Kaula, Bucha, Großkamsdorf und Goßwitz erwarben 1913 die Brauerei Watzdorf, deren erster Geschäftsführer Emil Hartmann wurde.

SPD-Mitglied war vier Jahre Thüringer Finanzminister

Hartmann war Mitglied der SPD und hatte mehrere wichtige politische Ämter inne. So war er unter anderem von 1902 bis 1905 und von 1909 bis 1923 Mitglied des Schwarzburg-Rudolstädtischen Landtags, beziehungsweise der Gebietsvertretung Rudolstadt, Mitglied des Landtags Thüringen von 1920 bis 1933 und Thüringischer Finanzminister von 1921 bis 1924.

Weitere ausgewählte Persönlichkeiten sind August Baudert und Arnold Paulssen aus Weimar, Wilhelm Bock aus Gotha, William Oberländer aus Greiz, Carl von Brandenstein aus Gera, Ludwig von Türcke aus Meiningen, Harald Bielfeld aus Sondershausen, August Frölich aus Altenburg und Eduard Rosenthal aus Jena.

Unter dem Titel „Architekten der Demokratie“ ist auch eine Broschüre erschienen, die die Biografien der Akteure erzählt und eine Reihe zeitgenössischer Fotos enthält. Die Broschüre kann im Internet unter www.thueringen100.de eingesehen werden. Das Projekt wird von der Thüringer Staatskanzlei gefördert und von den Aushangorten unterstützt.