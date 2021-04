Ein Saalfelder Sahnestück

Städtebaulich und sozialpolitisch sind die Sanierung und die Umnutzung der Kleiststraße 1 und der Orangerie am Schlosspark in Saalfeld Sahnestücken. Mit Schokoraspeln und einer frischen Erdbeere oben drauf. Vom Ende her betrachtet, ist der Wechsel der Jugendarbeit von der Kleiststraße in die Orangerie und die Nutzung des Kleiststraßen-Areals als Hospiz eine geniale Kombination. Freilich waren viele Interessen betroffen, was anfangs zu heftigen Diskussionen führte: Jugend und Jugendsozialarbeiter fühlten sich zunächst verdrängt. Auch sahen einige Investoren die Kleiststraße lieber als Wohnbau-Areal, schließlich ist die Nähe zur Innenstadt attraktiv. Alle, die sich nicht beirren lassen und die in einer freien Gesellschaft notwendigen Diskussionen ausgehalten haben, dürfen heute mit Recht stolz sein. Die Orangerie, die ohne eine Sanierung irgendwann eingestürzt wäre, ist heute ein wunderbarer Ort für die Kinder und Jugendlichen. Und die Kleiststraße bietet das richtige Ambiente für ein würdevolles Sterben.