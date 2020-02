Der Männerchor Oberweißbach beim gemeinsamen Auftritt mit dem Männerchor "Sängerbund" Meura in der Hoffnungskirche in Oberweißbach.

Ein Sängerfest zum 160. Vereinsjubiläum Ende Juni in Oberweißbach

Traditionsgemäß hielt der Männerchor Oberweißbach (MCO) am Sonnabend anlässlich seiner Jahreshauptversammlung Rückschau auf das Geschehen im zurückliegenden Jahr und beschloss das Arbeitsprogramm für 2020.

Bürgermeisterin, Pfarrer und Sangesfreunde aus Meura zu Gast

Als Gäste konnten die rührigen Sänger die Bürgermeisterin der Stadt Schwarzatal, Kathrin Kräupner, Oberweißbachs Pfarrer Christian Göbke sowie eine Abordnung des Vorstandes vom befreundeten Männerchor aus Meura begrüßen.

Im Jahresrückblick verwies Stephan Ehrhardt als 1. Vorstand auf zahlreiche erfolgreiche Auftritte des Chores im Ort und der Region, so auf gemeinsame Frühlings- und Adventskonzerte mit dem MC „Sängerbund“ Meura in Oberweißbach, zum Festgottesdienst zur Jubelkonfirmation in der Hoffnungskirche, zur Hubertusmesse in der Kirche Meuselbach, zur AWO-Seniorenweihnachtsfeier, den Ehrungs-und Gedenkveranstaltungen im Ort am Volkstrauertag und am Ewigkeitssonntag oder zum Galaabend des CCO anlässlich dessen 50. Vereinsjubiläums. Insgesamt war der Chor im vorigen Jahr 59 Mal in Aktion. „Das zeigt, dass der Chor nach wie vor ein gefragter und verlässlicher Partner bei der Ausgestaltung des gesellschaftlichen Lebens im Ort und der Region ist“, so Ehrhardt. Gemeinsam mit Sangesfreunden vom Partnerchor „Eintracht 1878 Thurn e.V.“ haben die Sänger einen Ausflug nach Forchheim unternommen.

Ehrungen für langjährige Verbundenheit mit dem Chor

Der herzliche Dank des Vorstandes galt Chorleiter Klaus Schwabe, der auf den Tag genau vor 40 Jahren den MCO als Chorleiter übernommen hatte, dem Solisten Matthias Neumann, aber auch allen 17 aktiven Sängern. Gedankt wurde auch dem „Vereinswirt“ Jürgen Walther, den fleißigen Sängerfrauen, den Sponsoren und Jubilaren für die gewährte finanzielle Unterstützung des Vereins.

Im Verlaufe der Jahreshauptversammlung wurden einige Sänger und Vereinsmitglieder für ihre Treue zum Chor und Verein bzw. ihre langjährige Verbundenheit zum Chorgesang geehrt, wobei die Ehrung besonders verdienstvoller Sänger und Jubilare in diesem Jahr im Rahmen des Sängerfestes zum 160. Vereinsjubiläum des MCO am 27. Juni 2020 erfolgen wird.

Neuer Schwung durch gemeinsame Proben

Die großen Traditionen des Männerchorgesanges in Oberweißbach zu erhalten, ist eine der wichtigsten Aufgaben im 160. Jubiläumsjahr des Chores. Da der dringend benötigte Sängernachwuchs fehlt, versuchen die Oberweißbacher Sänger diesem Trend seit vier Jahren durch eine partnerschaftliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe mit dem Männerchor Meura entgegenzuwirken. In dieser Zusammenarbeit sieht man auch ein Leitbild für eine Zusammenarbeit der Schwarzatalgemeinden auf politischer Ebene.

Die gemeinsamen Chorproben in Meura und Oberweißbach, die Auftritte und der gemeinsam gestaltete Himmelfahrtstag in Lichtenhain brachten neuen Schwung in den Choralltag. Aber auch die gegenseitige Unterstützung, um die Singfähigkeit der Chöre bei Unterbesetzung in einzelnen Stimmlagen zu gewährleisten, ist ein wichtiger Aspekt dieser Zusammenarbeit. „Das zeigt, welches Potential im Männerchorgesang auch unter schwierigen Bedingungen und fehlendem Sängernachwuchs abrufbar ist, wenn die Kräfte gezielt gebündelt werden“, so der Vereinsvorstand. Mit Bedauern nahm man zur Kenntnis, dass einige andere Chören in der Region „starben“.

Umfangreiches Arbeits- und Auftrittsprogramm

Wie jedes Jahr wurde auch für 2020 wieder ein umfangreiches Arbeits- und Auftrittsprogramm beschlossen. Im Vordergrund stehen dabei die Mitwirkung bei den Feierlichkeiten zum Jubiläum „650 Jahre Oberweißbach“, in dessen Rahmen auch ein Chortreffen zum 160. Jubiläum der Oberweißbacher Sänger eingebunden ist, die Teilnahme am Sängerfest zum 150. Chorjubiläum der befreundeten Meurarer Sänger, das jährliche Benefizkonzert zu Kantate in der Hoffnungskirche sowie die Mitwirkung des MCO bei den jährlichen Festen bzw. Ehrungs - und Gedenkveranstaltungen im Ort. Mit den Sangesfreunden vom Partnerchor „Eintracht“ aus Thurn wird es im Juni zum Chorjubiläum ein Wiedersehen geben. Einstimmig bekannten sich die Sänger dazu, die Freude am Gesang und den guten Ruf, den sich der Chor über Jahrzehnte erarbeitet hat, zu bewahren und solange es personell möglich ist, den Chorgesang in ihrem MCO zu pflegen und aufrecht zu erhalten. Sie würden sich freuen, wenn sie dafür tatkräftige Verstärkung erhalten könnten.

Die Sängerstube im Bürgerhaus am Markt steht freitags ab 19.30 Uhr für alle offen. Der Aufruf geht hiermit an alle sangesfreudigen Männer nicht nur in Oberweißbach und der Stadt Schwarzatal, auch an ehemalige Sänger aus aufgelösten Chören in der Region, den MCO stimmlich zu verstärken, damit die Tradition von 160 Jahren Männerchorgesang in der Fröbelstadt noch lange fortgeführt werden kann.