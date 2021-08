Ein Schweinchen namens Pumpa in Unterweißbach

Unterweißbach. Tierische Hausgenossen in tierlieber Familie.

Minischwein „Pumpa“ lebt bei Familie Möller in Unterweißbach. Ihr ringelschwänziger Hausfreund verstehe sie bestens, sagt Besitzerin Betty. Der drei Monate alte Kamerad schmutzt nicht und ist somit das perfekte Schoßtier für einen gemütlichen Fernsehabend. Er sei mittlerweile super zahm, aber auch ziemlich frech , erzählt sie. Mit ihm kann man so richtig die Sau rauslassen. Zum tierischen Haushalt in Unterweißbach gehören auch Hasen, Wachteln, Katzen, Hunde und Hühner.