Einen Familiengottesdienst zum Weltgebetstag feierten rund 50 Christen aus Rudolstadt am Sonntag im Gemeindehaus Cumbach. In Liedern und Gebeten ging es um das diesjährige Thema Simbabwe.

Ein Stück Simbabwe zum Weltgebetstag im Gemeindehaus Cumbach

Nicht nur der Internationale Frauentag wurde am Sonntag gefeiert - oder wegen der virusbedingten Absagen in Saalfeld und Rudolstadt auch nicht -, auch der Weltgebetstag stand an diesem Wochenende im Blickpunkt, beispielsweise in Kamsdorf und Cumbach.

Im Gemeindehaus des Rudolstädter Ortsteil begrüßte Gemeindepädagogin Rita Schnack am Sonntag Vormittag rund 50 Christen zum Familiengottesdienst, zu dem Frauen aus Simbabwe weltweit eingeladen hatten. Rund um das afrikanische Land, das Teil des ehemaligen Rhodesiens ist, erfuhren die Gäste in Liedern, Gebeten und Spielszenen eine Menge über den Alltag der dort lebenden Menschen.

„Steh auf und geh!“ ist das Motto des Tages

Los ging es mit dem Lied „Jesu Tawa Pano“ („Jesus wir sind bei dir“), das unter anderen von Katja und Frank Bettenhausen musikalisch begleitet wurde. Die Kirchenkids aus dem Kinderhaus hatten mit Gemeindepädagogin Marion Weidner ein Anspiel zum Thema „Steh auf, nimm deine Matte“ vorbereitet. Die Christenlehrekinder aus Cumbach stellten mit Gemeindepädagogin Rita Schnack das diesjährige Gastgeberland „Simbabwe“ vor. Und die Pfarrerin für familienbezogene Arbeit, Madlen Goldhahn, lud zu einer familiengerechten Predigt ein. Dazwischen wurde gesunken und gebetet.

Zur Stärkung gab es im Anschluss ein Büfett mit Speisen, die nach Rezepten aus Simbabwe hergestellt worden waren. Dabei kamen die Besucher ins Gespräch.