Ein Volk mit prophetischen Gaben

Privat ist privat und das soll auch so bleiben. Was sonst selten das Zeug für einen Aufreger-Satz hat, wird in diesen Tagen ungewollt zu einer Gretchenfrage: Wie ich es mit den Pandemie-Regeln halte, wo es wirklich privat ist, bleibt das gerade immer noch privat?

Schnell kommt der Kampfbegriff “Blockwart” ins Spiel, wenn der eine den anderen nicht nur vorm Supermarkt auf die Maskenpflicht, sondern der Nachbar den anderen auf allzu viele fremde Auto-Kennzeichen in dessen Einfahrt anspricht.

Dass wir dort, wo es wirklich keiner sieht, trotzdem Verbote einhalten, beeinflusst den Verlauf von Pandemiekurven immens, auch wenn es eher selten öffentlich angesprochen wird.

Doch was ist mit den Appellen, also der mahnenden Bitte der Obrigkeit, Dinge zu unterlassen auch ohne, dass sie verboten sind? Ob die Besuche in der Jahrespause wirklich seltener waren, kann man höchstens an indirekten Tendenzen wie Staulängenvergleichen oder Auslastung öffentlicher Verkehrsmittel erkennen.

Doch wie ein bestimmter Appell am eigenen Heimatort ankommen würde, das war in der Silvesternacht unüberseh- und noch mehr unüberhörbar.

Nochmal, um Aufgeregtheiten zu vermeiden: Nur der Verkauf von Feuerwerk war in Deutschland tatsächlich verboten, die Ansammlung im belebten öffentlichen Raum zum Zweck des Abbrennens auch. Erlaubt war es auf dem eigenen Grund und Boden, ungeachtet des zeitgleichen Verzichtsappells.

Die Redaktion hat einen Versuch gemacht und via Facebook die Leser aufgerufen, bewusst hinzuhören und zu sehen. Die Frage: Blitzt und knallt es weniger als im Vorjahr, wie man erwarten könnte, gleich viel oder sogar öfter?

Der Versuch scheiterte: Die Ankündigung wurde zum Anlass genommen, übers Feuerwerk das bereits bekannte Pro und Kontra auszutauschen, für sich selbst anzukündigen, ob man böllern wolle oder nicht - alles auch nicht uninteressant, aber erhofft war eine Rückmeldung: Waren denn nun mehr Raketen zu sehen, knallte es öfter?

Der Gedanke dahinter: Wer würde sich dazu akustisch und optisch, wenn auch im Schutz der Dunkelheit, dazu bekennen, dass er dem Appell, Feuerwerk diesmal ganz zu unterlassen nichts abgewinnen kann?

Und mangels Rückmeldung bleibt nur der eigene Eindruck. Und der heißt zuerst, dass die Weisheit der Deutschen bestaunenswert ist: Wie viele von Ihnen vor einem Jahr schon prophetisch ahnten, dass es einmal ein Feuerwerksverkaufsverbot geben würde und deswegen nicht nur ein paar Restbestände, sondern erhebliche Mengen zuhause gebunkert haben, Respekt!

Ich habe wirklich bewusst und länger zugehört und fand: In meinem Heimatort hat es jedenfalls nicht weniger geblitzt und gekracht. Denkbar, dass es sich etwas anders anhörte, doch da kann ich mich täuschen.

Als Erkenntnis, die ich nur hochrechnen kann, bleibt: Die Menschen lassen sich jedenfalls nicht durch Appelle von ihrem Brauch abbringen. Und sie sind darüber hinaus bereit, ihre private Entscheidung auch hör- und sichtbar kundzutun.

Wir wir das im Hinblick auf den Start dieses schon jetzt unter all den Hoffnungen auf Besserung ächzenden, neuen Jahres finden wollen, das überlasse ich gern jedem Leser selbst. Frohes 2021 also!