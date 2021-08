Ein Wiedersehen im kleinen Rahmen

Schmiedebach. Ludwig und Leanthe Peil laden am Wochenende zum fünften Figurentheaterfestival in den Schieferpark Lehesten ein.

Der Schieferpark Lehesten steht dieses Wochenende wieder im Zeichen des Figuren- und Papiertheaters: Ludwig und Leanthe Peil aus Schmiedebach laden von Freitag bis Sonntag zum fünften Figurentheaterfest ein. Nach der Premiere 2016 und jährlichen Wiederholungen bis 2019, musste die Auflage 2020 wegen Corona ausfallen. „Für dieses Jahr hat es geklappt“, freut sich Ludwig Peil. Das Lehrerpaar aus Hessen kam vor knapp zehn Jahren nach Schmiedebach und baute in der ehemaligen Dorfschule sein eigenes Figur- und Papiertheatermuseum auf.

Dort begann auch das Festival, denn ursprünglich war nur eine Aufführung im Museum geplant. „Doch die Resonanz war so groß, dass wir uns zu einem jährlichen Fest entschlossen“, sagt Leanthe Peil. „Wir freuen uns über die große Beliebtheit. Die Gäste kommen aus ganz Deutschland“, ergänzt sie. Daran habe sicher auch der einmalige Veranstaltungsort seinen Anteil. „Hier gilt dem Schieferpark unser großer Dank“. Auch der Freiluft-Charakter des Areals und die familiäre Atmosphäre schätzten Besucher wie Künstler gleichermaßen.

Auch Rolandbühne Saalfeld dabei

2021 sind elf Bühnen aus Deutschland und Dänemark dabei - kaum weniger als 2019 -, darunter viele Stammgäste, wie die Saalfelder Rolandbühne. Sie war bisher jedes Mal dabei und zeigt mit „Ein Schwanz, ein Huf, zwei Hörnchen“ von Anne Gallinat ein Marionettenstück für Kinder ab vier Jahren und Erwachsene.

Mit einem Hygienekonzept wollen die Peils Auflage Nummer sechs sicher und in fast gewohnter Manier über die Bühne bringen. Einschränkungen bleiben freilich nicht aus. „Die Zahl der Zuschauer ist abhängig von der Raumgröße begrenzt“, sagt sie. Die meisten Künstler spielen ihr Programm deswegen vier Mal, es gilt Maskenpflicht in der Vorstellung. Eine eventuelle Kontaktverfolgung wäre schon dadurch weitgehend gesichert, weil das Gros der Besucher ohnehin im Hotel des Tagungszentrums übernachte.

Die traditionelle Schirmherrschaft durch Landrat Marko Wolfram entfällt dieses Jahr. Trotzdem freuen sich Ludwig und Leanthe Peil auf das Wochenende. „Es geht uns auch darum, Kontakt zu den Künstlern zu halten“, sagt Ludwig Peil, denn sie Lockdowns hätten auch ihnen zugesetzt. Die Szene in Deutschland ist überschaubar, aber treu und gut vernetzt; man kennt sich. „Leider haben ein paar Kollegen im Zuge der Krise mit dem Papiertheater aufgehört“, sagt er.

Beatles und 1001 Nacht

Nicht aufgehört hat Hans-Günther Papirnik, der 2019 den Barbier von Sevilla in Miniatur aufführte und seine Besucher jetzt mit Carl Maria Webers „Abu Hasan“ in die Welt von tausendundeiner Nacht entführt. Auch Nils Holgersson (Paperback-Papiertheater) und „Der gestiefelte Kater“ (Figurentheater Henning Hacke, Weimar) sowie weitere Stücke sind für junge Zuschauer geeignet.

Eher an die Großen richten sich die beiden dänischen Teilnehmer: Per Abrahamsen vom Papirteatret Meklenborg unternimmt mit „She’s leaving home“ einen Ausflug zu den Beatles und inszeniert Musikvideos im Papiertheater. In „Munch und die Liebe“ dienen Gemälde des norwegischen Malers Edvard Munch als Kulisse. Das Theater „Hanne Slumstrup“ zeigt beliebte Hits aus Musicals und Operetten im Schaukasten, darunter „Kiss me, Kate“, „My fair lady“ und „Jesus Christ Superstar“.

Karten bei Ludwig Peil unter Tel. (036653) 149 893, mobil 0163/5197917 oder E-Mail an l.peil@gmx.de