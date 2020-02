Ein Winter, dem es an Strenge fehlt

Ja, es gab Tage im Januar, da war es in Neuhaus am Rennweg sogar etwas winterlich. Nur das Adjektiv „streng“ konnte man an keinem der Tage, selbst mit besten Willen, davorsetzen. Und die der Jahreszeit entsprechende Bezeichnung „Hochwinter“ – einfach ohne Worte…

Vorfrühlingsstimmung mitten im Hochwinter

Was gab es im Januar? Sonniger Beginn, dreimal Glatteis, dreimal Versuch einer Decke aus Schnee, etwas Wind, frühlingshafter Vogelgesang, Purpurlicht, Wolkenmeer, Luftspiegelungen und einen stürmischen Abgang – und einen Rekord am 20. Januar. Hoch Xia verpasste uns mit acht Stunden Sonnenschein und milder Festlandsluft einen wunderbaren Start in das neue Jahr, ein perfekter Tag um den Kopf frei zu bekommen, falls es Not tat.

Zwei Tage später die erste Glatteislage, ein kleiner aus Südwesten heranziehender Kaltlufttropfen verursachte in der dichten Hochnebeldecke etwas Hebung, wodurch über längere Zeit gefrierender Sprühregen ausgelöst wurde. Am Wochenende darauf die ersten zwei Zentimeter Dekoschnee im Januar plus zwei Eistage in Folge – ein ganz seltenes Ereignis im Januar.

Tief Clara bringt mit subtropischer Meeresluft Regen

Der 9. Januar war einer dieser sehr milden Tage in subtropischer Meeresluft, Tief Clara schaufelte mit einer straffen Südwestströmung eine ordentliche Portion davon nach Mitteleuropa, zwei frostfreie Tage und in der Summe 20 Liter pro Quadratmeter Niederschlag. Selbstverständlich Regen. In der Nacht vom 12. zum 13. Januar die zweite Glatteislage, erst am frühen Montagnachmittag entspannte sich die Lage abseits der Hauptstraßen.

Vom 15. bis zum 17. Januar erneut kein Frost, wiederum ein Besuch subtropischer Luftmassen vom Atlantik, Höchsttemperatur immerhin 7,2°C. Dazu einige Stunden Sonnenschein – wahre Vorfrühlingsstimmung, begleitet von der Stimmungslage her passend mit fröhlichem Vogelgezwitscher.

Drei Runden Dekoschnee und Fernsicht bis zum Brocken

Am 19./20. Januar die zweite Runde Dekoschnee – und wieder war bei zwei Zentimeter Schluss, einfach frustrierend. Die folgende und eine Woche andauernde Hochdrucklage brachte in den Kammlagen viele schöne Tage mit Fernsichten bis zum Brocken, gespiegeltem Fichtelgebirge über einem Wolkenmeer, einfach schön.

Sensible Menschen werden sich vielleicht gewundert haben das ihnen am Montagmorgen, dem 20. Januar, das Aufstehen noch etwas schwerer gefallen ist als sonst und dann sogar noch das Kaffeewasser etwas länger brauchte, bis es kochte. Einfache Erklärung – mit 943,3 hPa Stationsluftdruck wurde der bisher höchste Wert seit Bestehen der Wetterstation registriert. Der alte Höchstwert von 940,5 hPa stammt vom 31. Januar 1989 und hat damit einen schon leicht historischen Anstrich.

Über acht Stunden Sonnenschein am 24. des Monats

Der 21. Januar mit 8,4 Stunden Sonnenschein der schönste Tag des Monats, der 24. Januar mit einem Tagesmittel von minus 4,3°C und einem Minimum von minus 6,2°C der kälteste Tag des Monats, einer der wenigen Eistage. In den Tallagen noch etwas kälter, in Steinach am Vogelsberg konnte ich ein Minimum von minus 9,7°C messen. Zum Monatsende beglückte uns noch ein Dreiergespann an Tiefdruckgebieten namens Kim, Lolita und Mareile. Dritte Runde Dekoschnee, dieses Mal war bei sieben Zentimeter die Obergrenze erreicht. Ein Schneemaximum von nur sieben Zentimetern im Januar – das gab es seit Bestehen der Wetterstation ebenfalls noch nicht. Der Negativrekord bislang mit 10 cm im Januar 1990 und dann mit 26 cm im Jahre 2007. Mit den drei Anläufen einer Schneedecke summierte sich die Neuschneemenge auf 14 cm, nur 1996 sah es mit gerade 8 cm Neuschnee noch bescheidener aus.

Der Dekoschnee war am letzten Monatstag sehr schnell wieder Schnee von gestern. Bereits in der Nacht stieg die Temperatur auf über 7°C, Maximum im Laufe des Tages 7,5°C. Und mit einer Tagesmitteltemperatur von 6,4°C wurde es der wärmste Tag des Monats, solch ein hohes Tagesmittel wurde bisher nur einmal in Neuhaus erreicht – am 9. Januar 2007.

Und der Februar, genauso trostlos? Zuerst wird eine weitere Runde Dekoschnee anstehen, aber eine anhaltende Einwinterung ist weiterhin nicht in Sicht, zumindest bis zur Monatsmitte...

Klimadaten im Überblick (als Infokasten)

Monatsmitteltemperatur des Hochwintermonats plus 0,2°C (Abweichung+3,9°C), somit nach 1975 und 2007 drittwärmster Januar seit mindestens 1940.

Sonnenscheindauer 63,3 Stunden, ein Plus von 37 Prozent.

Beim Niederschlag ein kleines Defizit, 80,5 Liter pro Quadratmeter entsprechen 75 Prozent der zu erwartenden Durchschnittsmenge.

Frosttage 23 (langjähriges Mittel: 27), Eistage 7 (17), relative Luftfeuchte 90 Prozent (93), Bedeckungsgrad 79 Prozent (83), Tage mit Nebel oder Nebeltreiben 25 (26), mit Böen der Windstärke sechs 13 (18), der Stärke acht 3 (6).