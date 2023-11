Einblicke in verschiedene Gesundheitsberufe in Saalfeld und Unterwellenborn

Saalfeld/Unterwellenborn. Medizinische Berufsfachschule „Georgius Agricola“ lädt an beiden Standorten zum Tag der offenen Tür ein.

Die seit 1974 bestehende Medizinische Berufsfachschule „Georgius Agricola“ lädt am folgenden Mittwoch, dem 15. November, von 16 bis 19 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. Eingeladen sind laut einer Mitteilung des Landratsamtes alle, die Interesse an einem Ausbildungsberuf im Bereich Pflege und Gesundheit oder Soziales haben.

Die Schule verfügt derzeit über zwei Standorte, die Pfortenstraße 42a in Saalfeld und Am Gewände 9, Haus F in Unterwellenborn. Der Tag der offenen Tür findet an beiden Standorten zeitgleich statt. Neu haben Schüler seit diesem Schuljahr die Möglichkeit, die Berufe Erzieher/in und Heilerziehungspfleger/in praxisintegriert zu erlernen. Das bedeutet, Auszubildende haben einen Vertrag mit dem Betrieb und der Schule, besuchen beides im Wechsel und bekommen eine Vergütung von ihrem Unternehmen. Die Möglichkeit der rein schulischen Ausbildung bestehe in der Erzieherausbildung weiterhin.

Die Ausbildungsberufe sind nach Schwerpunkten auf die verschiedenen Standorte aufgeteilt. In Saalfeld befinden sich Berufe im Bereich Pflege und Gesundheit und die Heilerziehungspflege. Die Berufe im sozialen Bereich werden in Unterwellenborn gelehrt.

Für die Ausbildung an der Medizinischen Fachschule Saalfeld falle kein Schuldgeld an und alle Ausbildungsgänge führen zu einem Berufsabschluss mit staatlicher Anerkennung, heißt es abschließend in der Pressemitteilung. red