Einbrecher in Saalfeld wird bei der Tat gestört

Saalfeld. Ein 21-Jähriger wollte in Saalfeld in ein Wohnhaus einbrechen. Doch er rechnete nicht mit einem 22-Jährigen Anwohner.

Zeugen haben bemerkt wie ein Einbrecher in der Nacht von Montag auf Dienstag versucht hat, durch ein Fenster in den Keller eines Wohnhauses zu gelangen. Anschließend legte er sich verschiedene Gegenstände bereit, um sie mitzunehmen, so die Polizei.

Der 22-jährige Anwohner stellte den 21-jährigen Einbrecher zur Rede und übergab ihn schließlich der Polizei.

