Einbruch auf Dachboden - verräterische Alkoholfahne

Saalfeld. Die Meldungen der Polizei für Saalfeld-Rudolstadt.

Einbruch auf Dachboden

Unbekannte brachen gewaltsam auf den Dachboden eines Wohn- und Geschäftsgebäudes in der Blankenburger Straße in Saalfeld ein und entwendeten eine unbestimmte Anzahl an Snowboards. Dabei entstand Sachschaden. Festgestellt wurde der Einbruch am Montag gegen 13 Uhr. Die Tatzeit ist nicht bekannt. Hinweise zu den Tätern sowie zum Verbleib des Diebesgutes nimmt die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 entgegen.

Verräterische Alkoholfahne

Nach Angaben eines Fahrers kam ihm Montagnachmittag ein unbekannter PKW im Schwarzatal in Richtung Bad Blankenburg entgegen. Der Fahrer soll zu weit nach links geraten sein, so dass der 30-Jährige ausweichen musste. Dabei stieß er gegen die Leitplanke und am VW entstand Sachschaden. Der Verursacher machte sich aus dem Staub. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch beim Autofahrer fest.

Ein Test ergab einen Wert von knapp 1 Promille. Dazu befragt gab er an, nach dem Unfall bis zum Eintreffen der Polizei zwei Flaschen Bier getrunken zu haben. Zur Beweissicherung erfolgte daraufhin eine zweifache Blutentnahme im Krankenhaus und der Führerschein wurde vorläufig eingezogen.

