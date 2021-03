Einbrüche und Schmierereien in Saalfeld-Rudolstadt

Das sind die Meldungen der Polizei.

Teurer Einbruch bei der Awo

In der Zeit von Freitag, 16 Uhr, bis Samstag, 15 Uhr, brachen Unbekannte in ein Gebäude der Awo in Rudolstadt-Schwarza in der Friedrich-Fröbel-Straße ein und entwendeten unter anderem einen Tresor, einen Beamer sowie mehrere Laptops. Zur Höhe des Beuteschadens können noch keine Angaben gemacht werden, der Sachschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen der Kripo Saalfeld mitzuteilen.

Einbrüche in Gartenhäuser

In der Nacht zu Freitag brachen unbekannte in mehrere Gartenlauben in der Rudolstädter Gartenanlage Unterm Hain ein und durchwühlten diese. Augenscheinlich wurde nichts entwendet, der Sachschaden wird auf 2400 Euro geschätzt. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei entgegen.

Gymnasium beschmiert

Freitagfrüh wurde mitgeteilt, dass die Tür von einem Anbau am Gorndorfer Gymnasium über Nacht beschmiert wurde. Bei der Anzeigenaufnahme wurde bekannt, dass bereits in der Nacht zuvor Schmierereien angebracht wurden. Hinweise zu den Täter nimmt die Polizei entgegen.

EVR warnt vor Haustürgeschäften in Rudolstadt

