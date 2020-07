Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eine Bank von der Bank für 15 Kindergärten und Schulen in Rudolstadt

Eine Bank von der Bank gab es dieser Tage für die Grundschüler in Schwarza, als Bürgermeister Jörg Reichl (BfR), Filialdirektorin Annett Zimmermann und Marketingdirektor Marko Walther von der Volksbank eG Gera, Jena, Rudolstadt kurz vor den Ferien die Schule besuchten. In die Sitzbank aus Holz ist neben dem Volksbank-Logo auch der Name der Schule eingefräst.

Einige Schüler der 3. Klassen konnten dabei sein und erfahren, was es mit der Bank auf sich hat. „Viele Schulen und Kindergärten sind an mich mit dem Hinweis herangetreten, dass es ihnen an Bänken auf den Pausenhöfen mangelt. Da wir bereits schon einmal Bänke von der Volksbank erhalten haben, habe ich dort einfach nachgefragt ob wir nicht noch mal welche bekommen könnten.“, erklärte Reichl den Kindern das Geschenk. Die Bank der Grundschule Schwarza ist nur eine von insgesamt 15 neuen Bänken, die die Volksbank als Spende zur Verfügung gestellt hat und welche nun vom Bauhof Rudolstadt an die städtischen Kindergärten und Schulen ausgeliefert wurden.

„Wir freuen uns die Stadt und Ihre Bildungseinrichtungen mit den Sitzgelegenheiten unterstützen zu können. Eigentlich wollten wir die Bänke schon viel eher übergeben. Doch wegen Corona waren zwischenzeitlich gar keine Schüler in den Schulen. Deswegen haben wir es nun etwas verspätet nachgeholt.“, so Walther.