Eine Frage der Prioritäten

Die Corona-Pandemie lehrt uns, dass Medizin und Pflege keine Ware sein können wie Schuhe oder Autos. Trimmen wir Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen auf maximale Effizienz und wirtschaftlichen Gewinn, bleibt etwas auf der Strecke. Das, was da auf der Strecke bleibt, haben wir nicht immer hoch genug gewichtet. Wir hatten da andere Prioritäten. Nun haben wir Anlass, diese Prioritäten zu ändern. Die Fallpauschalen in Krankenhäusern gehören abgeschafft und durch eine Krankenhausfinanzierung ersetzt, in der der Patient kein chirurgischer Reparaturfall ist.

Rein, Operation, raus – diese Laufband-Medizin gehört abgeschafft. Doch wir müssen wissen, dass die Menge des Geldes gleich hoch ist. Wollen wir an der einen Stelle mehr Geld ausgeben, müssen wir anderswo sparen. Womit wir wieder bei den Prioritäten sind. Meine Idee dazu, in aller Kürze: Bessere Krankenhäuser und Schulen, dafür vernünftigerer individuell-materieller Wohlstand.

