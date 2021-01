Eine Löschwasser-Zisterne für Unterwirbach

In Unterwirbach soll eine neue Löschwasserzisterne gebaut werden.

Der Ausbau der Löschwasseranlagen in den Gemeinden der Saalfelder Höhe geht weiter: Am Mittwoch stimmte der Bauausschuss einstimmig für den Neubau einer Löschwasserzisterne im Saalfelder Ortsteil Unterwirbach. Der unterirdische Löschwasserbehälter in der Schwarzaer Straße hat laut Antragstext eine Kapazität von 200 Kubikmetern. Der Stahlbetonbau wird zwei Löschwasserentnahmestellen haben.

Laut Thüringer Brandschutzgesetz ist die Kommune verpflichtet, Löschwasseranlagen wie Hydranten oder Löschwasserteiche bereitzustellen. Die Gemeinden haben in Sachen materielle Brandschutzbekämpfung einen infrastrukturellen Nachholebedarf, der derzeit durch die Erstellung einer Randschutzbedarfsplanung analysiert wird. Wie Saalfelds Bürgermeister Steffen Kania (CDU) dieser Redaktion mitteile, wird die Brandschutzbedarfsplanung im Sommer vorgestellt.

Ferner versagte der Bauausschuss einstimmig das gemeindliche Einvernehmen für den geplanten Bau eines hölzernen Wochenendhauses in der Straße Vor dem großen Holz. Das Haus sollte eine maximale Größe von 38 Quadratmetern haben. Wie Patrice Leiteritz vom Stadtplanungsamt erläuterte, befinde sich das gewünschte Bauareal im Außenbereich der Stadt Saalfeld und stehe im Widerspruch zu den Festlegungen des Flächennutzungsplanes (FNP). Es sei daher nicht genehmigungsfähig.

Corona-bedingt durften im Bauausschuss auf Hinweis der Kommunalaufsicht nur unaufschiebbare Angelegenheiten behandelt werden, um die Sitzungszeit zu verkürzen. Daher entfiel ein Vortrag von Tiefbauamtschef Uwe Neumann über die Prioritäten bei der Brückensanierung in Saalfeld. Den Ausschuss-Unterlagen zufolge stehen diese drei Brücken für Neubau bzw. Sanierung auf den ersten drei Rängen: Pioniersteg, ein Neubau für zwei Millionen Euro, der Bahndurchlass in der Straße der Freiheit mit einem Kostenanschlag von einer Million Euro und die drei Weirabrücken in Alt-Gorndorf mit einem Finanzierungsbedarf von je 400.000 Euro.