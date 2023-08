Eine Nachlese zur Stadtratssitzung in Gräfenthal

Vom Schweigen der Post zum defekten Toilettenhaus, eine Vielzahl von Problemen wurde den Stadträten und der Verwaltung ans Herz gelegt.

Gräfenthal Zahlreiche Besucher sind zur Stadtratssitzung am 21.08. im Sitzungssaal des Rathauses erschienen, um auch die Gelegenheit zu nutzen, mit ihren Problemen Gehör zu finden.

Anfang des Jahres rollte ein Postauto gegen die Gemeindeinfotafel von Lippelsdorf und beschädigte diese. Die Ortsbürgermeisterin Marion Liebmann monierte nun, dass immer noch kein vollwertiger Ersatz geschaffen wurde. Auch von der Post kam noch keine Reaktion irgendeinen Schadenersatz zu leisten. Von der Verwaltung wurden nun rechtliche Schritte eingeleitet, so VG-Chef Robert Heerwagen.

An ein Schreiben vom März erinnert Marina Scheidig, hierin wurde die Verwaltung vom katastrophalen Zustand der Alten Landstraße in Kenntnis gesetzt.

Vor allem das nicht ablaufende Wasser bereitet dabei den Anwohnern große Probleme. Permanent verstopfte Gullys, bei denen sogar die Reinigung in Selbstinitiative durch die Anlieger nicht mehr hilft, verweisen auf ein größeres Kanalisationsproblem. Neben einer Notreparatur durch den Bauhof, sieht der VG-Vorsitzende Robert Heerwagen Abhilfe nur in einem grundhaften Ausbau.

Auf den Zustand des Bürgersteiges im Bereich der Bushaltestelle gegenüber dem AWO Seniorenwohnheim „Am Kindelberg“ verweist Matthias Schulz. Hier beginnt, kaum, dass die Baumaßnahme abgeschlossen ist, sich die Natur alles zurückzuerobern.

Ringelteichverein will Toilette retten

Fast ein wenig emotional wurde nun die Diskussion um das Toilettenhaus auf dem städtischen Festplatz, dem sogenannten Ringelteich. 2017 hatte sich der Verein mit dem Ziel, der Wiedererstehung des Ringelteiches gegründet. Mit Unterstützung des städtischen Bauhofs gelang es in den letzten Tagen, hier eine Sitzgruppe aufzustellen. Es ist angedacht, eine weitere aufzubauen. Zudem erstrahlt des ehemalige Kioskgebäude mit frischer Farbe im neuen Glanz.

Die Toilettenanlage, seit einigen Jahren vernachlässigt, ist noch in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand. Hier ist neben den desolaten Sanitäranlagen, vor allem das Dach defekt.

Damit eine grundlegende Reparatur möglich gemacht wird, hatte der Verein über LEADER Fördermittel beantragt, wurde aber bei der Vergabe nicht berücksichtigt und auf eine Neubeantragung 2024 vertröstet. Wir brauchen eine Lösung, mahnt Anita Witzleb-Schade, „wir stehen in den Startlöchern“. Stadtrat Thomas Wegschö (CDU), selbst Vorsitzender des Ringelteichvereins betont, wie wichtig eine regensichere Festmachung ist.

Um die Grundsubstanz des Gebäudes zu retten, macht es sich zwingend nötig, das Dach zu sichern. Notwendige Schalbretter kann der Verein besorgen, so Anita Witzleb-Schade, Schriftführerin des Ringelteichvereins. Spontan kam von Hartmut Schünzel, der auch als Gast an der Stadtratssitzung teilnahm, die Zusage für den Transport der benötigten Bretter.

Generell wünscht der Verein, dass man sich mit dem Bauausschuss zusammen setzt, um ihr Projekt zur zukünftigen Gestaltung des Platzes vorzustellen.

Der erste Beigeordnete Gerhard Scheufler (FFW/BI) betont in diesem Zusammenhang, dass die bestehende Beschlusslage eine Planung im Rahmen der Städtebauförderung vorsieht.

Sperrung bereitet Probleme

Stadtrat Mirko Schade (FFW/BI) verweist auf die für den 26. September angedachte Vereinsversammlung zur Veranstaltungsplanung 2024 und Vorbereitung der Vereinsweihnacht.

Probleme gibt es neben der Alten Landstraße, auch mit der Straßensperrung im Bereich der ehemaligen Porzellanfabrik Weiß-Kühnert & Co, die es den Eigentümern der dahinterliegenden Gärten nur über einen großen Umweg möglich macht, ihre Grundstücke zu erreichen. Der Verwaltungschef Robert Heerwagen will in diesem Zusammenhang prüfen, ob der Grund für die Sperrung noch gegeben ist.

Bezugnehmend auf die wegen der Baumaßnahme Meernach eingerichtete Umleitung, über Creunitz, weist er darauf hin, dass die Strecke immer wieder sporadisch ausgebessert wird, es momentan aber keine ihm bekannten Beschwerden gibt.