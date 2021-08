Julia Körlin aus Kölleda (links) und Esther Kranz aus der Nähe von Eisenach an ihren Rucksäcken auf dem Sportplatz in Marktgölitz. Die beiden 17-Jährigen haben zusammen mit 58 weiteren Teilnehmern des CVJM-Teencamps in Hoheneiche und ihren Betreuern die Nacht zum Donnerstag unterm Sternenzelt neben dem Freibad verbracht.