Eine Rosette als Wiege der Demokratie in Rudolstadt

Rudolstadt. Einen Handwerkerprotest gab es in der Region vor genau 307 Jahren. Das hatte es damit auf sich.

Am 23. April 1716 übergaben 199 Handwerker aus den schwarzburgischen Orten Stadtilm, Königsee und Blankenburg (heute Bad Blankenburg) in Rudolstadt eine Petition, die an den Fürsten Ludwig Friedrich I. gerichtet war. Die Bittschrift, die sich gegen immer wieder neue, hohe Steuertermine richtete, unterschrieben die schwarzburgischen Untertanen in Form einer Rosette (siehe Bild).

Friedliche, revolutionäre Massenbewegung im Absolutismus

Die fürstliche Regierung ignorierte das Schreiben, so dass in den folgenden Jahren eine friedliche, revolutionäre Massenbewegung unter den Bedingungen des Absolutismus entstand, der sich ein Großteil der Bevölkerung Schwarzburg-Rudolstadts anschloss.

Die Interessen der Untertanen vertrat ab 1722 der in Rudolstadt lebende Wittenberger Anwalt Johann Georg Bulisius (1672 – 1747), der seine Mandanten vor den Reichsgerichten in Wetzlar und Wien gegen den seit 1718 regierenden Fürsten Friedrich Anton vertrat und sogar die im Deutschen Reich beispiellose Forderung für eine „Bauern-Land-Standschaft“ als Landesrepräsentation erhob.

Der von dem Advokaten mit organisierte zivile Ungehorsam und gewaltlose Widerstand scheiterte schließlich 1731, blieb aber nicht ohne Folgen auf die Politik des Fürsten Friedrich Anton und der nachfolgenden Herrscher Schwarzburg-Rudolstadts. Damals hatten sich in dem kleinen Fürstentum Vorboten bürgerlicher Veränderungen gezeigt.