Eine Tagesordnung, die es in sich hat

Der am heutigen Mittwoch tagende Saalfelder Stadtrat hat einige Themen auf seiner Tagesordnung, die von interessierten Bürgern mit Spannung verfolgt werden. Ab 16 Uhr befindet das Stadtparlament zunächst in Punkt drei über einen von der CDU-Fraktion vorgeschlagenen „Mängelmelder“ auf der Website der Stadt Saalfeld. Danach geht es um eine Reihe von älteren Jahresrechnungen etwa der Gemeinden Reichmannsdorf und Schmiedefeld. Das dürfte eine Weile in Anspruch nehmen.

Doch dann geht es zur Sache – an 23. Stelle der Tagesordnung. Dann wird der Stadtrat eine Entscheidung über den Ausbau der Köditzgasse treffen. Der Saalfelder Radschlag hat eigene Vorstellungen zugunsten einer radfahrer-freundlichen Ausbau-Variante eingebracht. Ebenso sieht die Fraktion von SPD und Grünen die vom Tiefbauamt favorisierte Variante kritisch.

Ein Bebauungsplan für den fertigen Klinik-Parkplatz

Der darauf folgende Tagesordnungspunkt widmet sich einem ganz heißen Eisen: Mit Hilfe einer Bebauungsplan-Aufstellung soll die bereits erfolgte Erweiterung des Parkplatzes an der Klinik Rechts-Status erlangen. Dazu muss auch der Flächennutzungsplan geändert werden, der an der Stelle, wo jetzt bereits die Autos parken, noch immer eine Grünfläche vorsieht.

Und als wäre es nicht schon spannend genug, steht auch noch die geplante Plastikverpackungen-Fabrik Convertflex auf der Tagesordnung – in Gestalt des Bebauungsplanes Nr. 36 „Gewerbegebiet Am Bahnbogen Saalfeld“. Ferner beschließen die Stadträte über den Bebauungsplan Nr. 43 „Wohngebiet Graba II“ . Hier sollen die Abwägungen zu den eingereichten Einwänden beschlossen werden, bevor der Satzungsbeschluss für den B-Plan erfolgt. Nicht zuletzt votieren die Stadträte über das „Misch- und Sondergebiet Tourismus Bohnstraße – Kelzstraße“ sowie über die Neugestaltung des Quartiers „Auf dem Graben“.