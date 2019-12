Rudolstadt. Was in der Nacht auf den 15. Juni 2018 in der Saalfelder Adler-Straße geschah, beschäftigt nicht zum ersten Mal die Rudolstädter Justiz.

Einer der aufwändigsten Prozesse: Autobrandstiftung in Saalfeld erneut vor Gericht

Einer der Mittäter, Adrian A.*, war schon im Herbst wegen zahlreicher Fälle von Amtsanmaßung im Mittelpunkt eines der aufwändigsten Prozesse dieses Jahres, dessen Urteil allerdings noch nicht rechtskräftig ist.

Trotzdem ist weitgehend unbestritten, dass in der Nacht ein schon länger gefasster Racheplan von Adrian A. mit zwei Bekannten in die Tat umgesetzt wurde. Adrian A., der mit einem Taxifahrer eng befreundet ist, wollte einem vermeintlich bevorteilten Konkurrenten eins auswischen und eigentlich dessen Taxi demolieren. Das aber wurde in der Nacht zu einer Fahrt von Saalfeld nach Halle engagiert und war gerade auf dem Rückweg, als seine Nachbarin anrief, dass sein Privatauto brenne und zwar so, dass wohl nichts übrig bleiben werde.

Feuer in der Nähe einesWohnmobils mit Gasflaschen

Eher zufällig waren Bewohner des Hauses wegen Schichtdienst schon wach, sonst wären an den nebenan parkenden Autos, darunter auch ein mit Gasflaschen bestücktes Wohnmobil, größere Schäden entstanden. Trotzdem sind fast 11.000 Euro für den ausgebrannten Suzuki Swift und etwa 3000 Euro am Pflaster des Hofs aufgelaufen.

Nach Adrian A. waren nun Ulf U.* und Leif L.* (beide 21) aus Saalfeld angeklagt. Ersterer hat mit seinem Auto die beiden an den Tatort und von ihm weg gebracht, letzterer hatte die Idee beigesteuert, den Schaden am Auto durch Brandstiftung zu erzeugen. Leif L. werden auch weitere Körperverletzungen zur Last gelegt, Ulf U. muss sich für eine Nötigung verantworten, bei der er mehr oder weniger auch nur der Chauffeur von Adrian A. war.

Ganz weiß ist die Weste der beiden auch nicht mehr, bei Leif L. läuft sogar eine Bewährung noch, weswegen er auch als Gesamtstrafe zu zwei Jahren auf Bewährung und der Mitangeklagte zu 14 Monaten, ebenfalls auf Bewährung verurteilt wird. Sowohl Staatsanwaltschaft als auch die Verteidiger und letztlich das Gericht hatten in der rechtlichen Einordnung fast gleichlautende Einschätzungen abgegeben. Im Fall von Leif L. ist das Urteil bereits rechtskräftig.

* Namen geändert