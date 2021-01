Einfachste Bedürfnisse

Dominique Lattich über aktuelle Wünsche an die Zukunft.

Planungssicherheit“ ist die Antwort auf die Frage, die ich inzwischen nach fast jedem Gespräch den Menschen, über die Sie, liebe Leser, etwas auf unseren Seiten erfahren, stelle. „Was wünschst du dir für die Zukunft?“

Die meisten Leute denken gar nicht so wahnsinnig weit, nicht an das nächste Jahr oder an die nächsten zehn Jahre. Für viele Gesprächspartner reicht die Sicht nur maximal bis Ostern. Mit einem Stirnrunzeln, einem Schulterzucken und einem verzogenen Mund kommt nachträglich ein leises: „Aber, wer weiß.“

So spontan Menschen auch gern mal sind: Für viele Bereiche unseres Lebens brauchen wir einen Fahrplan, an dem wir uns orientieren können. Privat wollen wir die Familie im Rücken wissen, Freunde, auf die wir uns verlassen können, einen Partner, dem wir vertrauen können, und beruflich bestenfalls einen festen, entfristeten Arbeitsvertrag.

Wenn wir uns abgesichert fühlen, kann das richtige Leben losgehen. Sorglosigkeit kann sich erst dann für die meisten Menschen einstellen, wenn all die aufgezählten Punkte erfüllt sind.

Sicherheit ist ein Gut, das wir möglicherweise in dieser Zeit wieder mehr zu schätzen wissen. Dafür muss man nicht einmal ein Kontrollfreak sein, sondern schlichtweg nur ein Mensch mit den einfachsten Grundbedürfnissen.