Am Montagabend hat es in einem Einfamilienhaus in Bad Blankenburg in der Straße Am Hainberg gebrannt. Dabei ist eine 92-jährige Anwohnerin ums Leben gekommen. Laut dpa handelte es sich um eine pflegebedürftige Frau.

Die Kriminalpolizei Saalfeld ermittelt zu den Umständen und Hintergründen. Bislang gibt es noch keine Erkenntnisse zur Brandursache.

