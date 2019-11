Einfluss von Saalfeld-Rudolstadt in Erfurt bleibt begrenzt

Egal wie die schwierige Regierungsbildung in Thüringen am Ende ausgeht, eines ist schon heute absehbar: Der Einfluss von Vertretern der Region Saalfeld-Rudolstadt auf die Landespolitik wird weiter sehr begrenzt bleiben. Darauf deutet die Postenvergabe in den Landtagsfraktionen hin.

Bei den Linken, mit 29 Abgeordneten größte Fraktion, hat es kein Kandidat mit Wohnsitz im Landkreis ins Parlament geschafft. Einziger Trost: Durch den Wiedereinzug von Katharina König-Preuss über die Landesliste ihrer Partei dürfte das Wahlkreisbüro Haskala der Linken in Saalfeld finanziell abgesichert sein. Die 41-jährige Diplomsozialpädagogin, Sprecherin für Antifaschismus/Antirassismus ihrer Fraktion, lebt allerdings in Jena.

Auch bei SPD, FDP und Grünen sucht man vergeblich nach einem Abgeordneten aus dem Landkreis, was angesichts hinterer Listenplätze der hiesigen Kandidaten Robert Geheeb (SPD, 19), Oliver Weder (SPD, 31), Henry Götze (FDP, 36), Alexander Litvinenko (FDP, 40) und Frank Bock (Grüne, nicht auf der Liste) wenig überraschend ist. Bei den Grünen zog Olaf Müller, der in Saalfeld kandidiert hatte, über Listenplatz vier in den Landtag ein und ist dort nun stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Allerdings lebt der Biologe und Betriebswirt wie König-Preuss in Jena. Eines seiner beiden Wahlkreisbüros ist am Saumarkt in Saalfeld.

In der AfD als zweitgrößter Fraktion haben zwar alle drei in hiesigen Wahlkreisen antretenden Bewerber den Sprung in den Landtag geschafft - Karlheinz Frosch direkt, Siegfried Kaufmann und Torben Braga über die Liste - allerdings dürften sie dort eher zu den Hinterbänklern zählen. Lediglich der in Ronneburg bei Gera lebende Braga bekam als stellvertretender Parlamentarischer Geschäftsführer ein Pöstchen ab.

Bleibt die arg gerupfte CDU-Fraktion, deren alter und neuer Fraktionschef Mike Mohring zwar in einigen Orten des Landkreises auf dem Wahlzettel stand. Der Apoldaer wurde zuletzt aber sogar beim Kreisparteitag der CDU in Kamsdorf vermisst. Aufgestiegen ist dafür Maik Kowalleck, neben Frosch überhaupt der einzige unter den 90 Berufspolitikern im Landtag, der seinen Lebensmittelpunkt im Kreis Saalfeld-Rudolstadt hat. Der 45-jährige Saalfelder wurde am vorigen Mittwoch mit 16 Ja-Stimmen bei vier Nein-Stimmen und einer Enthaltung zum Parlamentarischen Geschäftsführer gewählt. Sein Platz im Parlament ist fortan der neben dem Fraktionsvorsitzenden.