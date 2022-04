Einladung zum Eintauchen in die Natur bei Paulinzella

Paulinzella. Ein Sinnesspaziergang auf klösterlichen Pfaden wird im Paulinzellaer Wald angeboten.

Im Wald zu sein, tut Körper und Seele gut. Das spüren wir intuitiv. Aber es ist auch wissenschaftlich bewiesen. Japanische Ärzte haben dafür einen eigenen Ausdruck: Shinrin Yoku - Waldbad. Aber was genau ist so heilsam daran? Wer richtig in den Wald eintaucht, tut etwas für seine Gesundheit. Wissenschaftler erklären es mit der Interaktion zwischen Mensch und Natur. Waldbaden, Achtsamkeit, Wald und Gesundheit sind somit in aller Munde. Die Luft ist würzig, das Licht ist grün, der Boden ist weich und alles ist voller Leben. Der Wald tut gut, irgendwie wussten wir das schon immer.

Bei einer dreistündigen Waldauszeit am 13. Mai im Paulinzellaer Wald werden die Gäste den Wald mit allen Sinnen wahrnehmen: Sie werden die Walddüfte in ihren Nasen ankommen lassen und werden sich die vielfältigen Waldfarben und Waldgeräusche einprägen. Wind, Sonne und Schatten werden sie auf der Haut spüren und auch fühlen. In dieser angeleiteten Waldauszeit können sich die Gäste von Stress lösen und Dinge, die sie im Alltag treiben, mit Abstand betrachten. „Sie werden die wohltuende Wirkung des Waldes selbst spüren: Ganz nebenbei senkt das Eintauchen in das Ökosystem Wald Stresslevel und Blutdruck und kurbelt das Immunsystem an. Mit einem kleinen Waldgeschenk nehmen sie eine Portion Waldachtsamkeit mit in den Alltag.

„Ich freue mich, Sie zu einem achtsamen Sinnesspaziergang auf klösterlichen Pfaden im Paulinzellaer Wald begrüßen zu können“, sagt Försterin und Waldgesundheitstrainerin Steffi Klein. Er dauert drei Stunden, Treffpunkt am 13. Mai, 9 Uhr, ist die Klosterruine Paulinzella, Am großen Parkplatz. „Bitte bringen Sie dem Wetter angepasste Kleidung mit und tragen festes Schuhwerk.“ Eine Teilnahme ist ab 16 Jahren möglich.

Anmeldung bei Steffi Klein, E-Mail Steffi.klein@forst.thueringen.de, Telefon 0361/57 401 22 23; 0172/107 50 81