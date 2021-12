Einmal Hans-Eberhardt-Straße via Dreiklang – Kombus benennt zahlreiche Haltestellen in Saalfeld und Rudolstadt um

Saalfeld. Neue Busfahrpläne sind ab sofort erhältlich

In den Bussen und Servicecentern der Kombus in Saalfeld, Rudolstadt, Schleiz, Pößneck und Bad Lobenstein gibt es jetzt die neuen Jahresfahrpläne, die ab Sonntag in Kraft treten. Alle Buslinien der Landkreise Saalfeld-Rudolstadt und Saale-Orla sowie benachbarter Verkehrsunternehmen, Bahnfahrpläne und allgemeine Informationen zum Nahverkehr stehen in der Fahrplanbroschüre kompakt zur Verfügung. Auch die neuen Städtedreieck mobil- und Stadtmobil-Flyer sind ab sofort verfügbar.

Wie das Unternehmen mitteilt, sind umfangreiche Fahrplanänderungen nicht geplant und Fahrplananpassungen bewegen sich meist im Minutenbereich. Besonders auf den Linien 610, 620 und 966 verkehren einige Fahrten etwas früher beziehungsweise später. In der Sommersaison ab 14. April 2022 startet beim Wanderbus Thüringer Meer eine zusätzliche Fahrt um 12.30 Uhr ab Saalfeld. Neue Verbindungen gibt es dann auch zum Ausflugsziel Kulmberghaus nahe Saalfeld.

OTZ-Newsletter für den Kreis Saalfeld-Rudolstadt Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zum Fahrplanwechsel werden mehrere Haltestellen umbenannt. Die Haltestelle Weststraße in Saalfeld wird zur Hans-Eberhardt-Straße, die Busstopps Milchhof und Bremer Hof heißen zukünftig Dreiklang/Milchhof und Dreiklang. Der Rudolstädter Busbahnhof trägt nach seiner Fertigstellung den Namen ZOB/Rudolf-Herzer-Platz. In Katzhütte wechseln die Bezeichnungen der Haltepunkte von Arztpraxis und Gemeinde in Schwarzburger Straße und Oelzer Straße. Kleingeschwenda Schule wird Kleingeschwenda Ort, Saalburg Kaufhalle nennt sich zukünftig Saalburg Wartehalle, Kloster Gasthaus wird nur noch als Kloster bezeichnet und der Haltepunkt in Dienstedt heißt dann Dienstedt Rudolstädter Straße. Eine neue Haltestelle entstand in der August-Bebel-Straße in Mellenbach. In der Triptiser Zeppelinstraße erschließen zwei neue Haltestellen das Gewerbegebiet. Hier können Mitarbeiter der anliegenden Firmen zukünftig mehrmals täglich das Fahrtenangebot der Kombus- Linie 830 nutzen.

Detaillierte Auskünfte zum neuen Jahresfahrplan können am KomBus- Servicetelefon unter 03671 / 52 51 999, in den Servicecentern, über die Fahrplanauskunft im Internet und die KomBus- Fahrplan-App abgerufen werden.