Elf Tonnen Gedenken

Wie Kinderaugen die deutsche Teilung und Reunion sehen, zeigt sich seit Samstag, dem 9. November, nahe Lehesten: Vom Schuljahresbeginn an bemalten die Schüler der örtlichen Grundschule „Karl Oertel“ unter Anleitung der Berliner Künstlerin Beate Schneider 36 ausgediente Lehestener Bordsteine aus Granit mit selbstgewählten Motiven rund um die Teilung und Wiedervereinigung. Sie lagerten 15 Jahre ungenutzt auf einer Deponie.

Geplant war, aus den Steinen ein Denkmal direkt am ehemaligen Grenzstreifen an der L1096 Richtung Steinbach am Wald (nähe „Viadukt“) zu errichten. Nun feierten Schüler, Lehrer und Mitwirkende am Tag genau 30 Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer gemeinsam mit gut 200 Interessierten am Wochenende die Einweihung. Halbkreisförmig reihen sich die jeweils 300 Kilo schweren Steine mit dem original erhaltenen Grenzzaun im Rücken aneinander und umfassen so ein Metallkreuz - hergestellt aus dem Drahtgeflecht des Zauns -, dem drei weitere Steinen vorgelagert sind. Die Stelle wurde zwei Wochen zuvor hergerichtet.

„Unser Ziel war, die frühere Grenze allen sichtbar zu machen“, so Schulleiterin Cornelia Seifert, der aufgefallen war, dass „drei Viertel der Lehestener von dem alten Zaun gar nichts wussten.“ Sie findet: „Wo wir Geschichte vor der eigenen Tür haben, muss man nicht aus Lehrbüchern lernen.“

Einzelne Schüler stellten ihre persönlichen Motive vor, darunter Tiere und Pflanzen als Zeichen für den Wandel vom Todesstreifen zum Biotop, Wachtürme und Grenzer, aber auch die Leipziger Friedensdemonstrationen und Motive des sich Begegnens und der Überwindung von Trennendem sind zu sehen. Viele malten Menschen mit Kerzen und die deutsche Flagge als Symbol der Einheit; alle Schüler verewigten sich mit Handabdrücken. Auf zwei Brückensteinen prangen die Wappen von Bayern und Thüringen, eine kleine Fotostrecke am Rand zeigt die Entstehung des Denkmals in den letzten Wochen.

Cornelia Seifert ist stolz auf ihre Schützlinge, die „enorme Kreativität“ bewiesen hätten und von Beginn sehr interessiert am Thema gewesen seien. Ursprünglich sei geplant gewesen, sich das Schieferjahr 2019 zum Anlass zu nehmen und mit diesem Material zu arbeiten, „doch Schiefer ist zu leicht und wird auch gern ‘mitgenommen’“, so die Rektorin. Und Bürgermeister René Bredow (BI): „Ich war sofort begeistert von der Idee, Stadt und Stadtrat haben sie nach allen Kräften unterstützt. Das Datum passt, es ist was nachhaltiges.“ Cornelia Seifert dankt besonders dem Lehestener Danny Wuitz und engagierten Eltern für ihren Einsatz, „ohne den es nicht gegangen wäre!“