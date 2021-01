Elobau investiert in neue CNC-Maschinen

Die Elobau Werkzeugbau GmbH in Probstzella steckt rund 250.000 Euro in zwei neue CNC-Bearbeitungsmaschinen, die Ende April geliefert werden sollen. Wie Betriebsleiter Michael Meichsner erklärt, ersetzen sie ein 15 Jahre altes Vorgängermodell, dass nun am Ende seiner Nutzungsdauer angelangt sei. Am Standort Probstzella des Allgäuer Unternehmens werden Spritzgusswerkzeuge für die Produktion von Kunststoffbauteilen hergestellt, die unter anderem im Traktorenbau Verwendung finden. Ein bekannter Kunde ist der amerikanische Landtechnikherstellersk John Deere.

Laut Meichsner habe die Coronakrise das Geschäft zwar auch getroffen, jedoch moderat. "Einige große Kunden haben ihre Aufträge gestoppt, doch Ende des Jahres ist uns signalisiert worden, dass voraussichtlich Ende Januar der gewohnte Umfang wieder aufgenommen werden kann", so der 48-Jährige. Um etwa 20-25 Prozent sei die Produktion zwischenzeitlich zurückgegangen, allerdings zu keiner Zeit ganz unterbrochen gewesen.

Gute Prognose für 2021

Seit September gibt es für die 16 Vollzeitmitarbeiter am Überlandwerk kurz vor der Landesgrenze regelmäßige Kurzarbeitsphasen. Entlassungen habe es keine gegeben, man wolle auch wieder einen Werkzeugmechaniker ausbilden. "Insgesamt sind unsere Prognosen für dieses Jahr gut", sagt Michael Meichser. "Einer unserer Vorteil ist auch, nicht so sehr an die klassische Automobilbranche gebunden zu sein. Manche Hersteller hatten ihre Werke ja wochenlang geschlossen".

Zudem habe man jetzt schon Erfahrungen aus dem ersten Lockdown, "das macht alles etwas einfacher". Das viel beschworene "Home Office" sei in Probstzella jedoch nicht möglich. "Es sind öfters mal kurzfrisitge Absprachen an der Werkbank erforderlich, das ginge nicht", sagt Meichsner. Im September 2016 zog der Betriebsteil von Lichtenhain bei Gräfenthal nach Probstzella um.

Anders als etwa Branchenkollegen der Medizin- oder Lebensmitteltechnik gelte man bei einem Total-Lockdown allerdings nicht als systemrelevant. "Wir haben aber ein gewisses wirtschaftliches Puffer", meint Meichsner. Das Unternehmen habe gut gewirtschaftet und frühzeitig richtige Entscheidungen getroffen. "Wir blicken jedenfalls positiv in die Zukunft", sagt der Sonneberger.