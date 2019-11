Eltern bitten um Sanierung der Turnhalle Uhlstädt

Als Anbau an die bestehende Turnhalle (links) in Uhlstädt sollen im nächsten Jahr je zwei neue Klassen- und Horträume entstehen. Mit geplanten knapp zwei Millionen Euro wäre die Verbesserung der Bedingungen an der unter akutem Platzmangel leidenden Grundschule die größte Investition des Landkreises im Haushaltsjahr 2020.

Neun Klassen gibt es an der Grundschule in Uhlstädt, je zwei in den Klassenstufen eins, drei und vier, dazu drei zweite Klassen. 17 Unterschriften trägt ein Brief der Schulelternvertretung, der in der vorigen Woche an Landrat Marko Wolfram (SPD), die Kreisverwaltung und die Mitglieder des Kreistages Saalfeld-Rudolstadt ging. Darin bitten die Eltern die Verantwortlichen, die ursprünglich bereits für dieses Jahr geplanten Gelder für eine Sanierung der Sporthalle im Haushalt des nächsten Jahres wieder einzustellen.