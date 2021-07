Eltern-Kind-Zentrum in Gorndorf braucht weiter Unterstützung

Saalfeld Ministerin und Abgeordneter informieren sich vor Ort in Saalfeld über die wichtige Arbeit der integrativen Einrichtung

Die Thüringer Sozialministerin Heike Werner (Linke) besuchte in dieser Woche gemeinsam mit dem Landtagsabgeordneten Maik Kowalleck (CDU) den Lebenshilfe-Kindergarten im Saalfelder Stadtteil Gorndorf. „Unser Integratives Eltern-Kind-Zentrum 'Regenbogen' ist eine Kindertageseinrichtung mit besonders ausgeprägter Familien- und Sozialraumorientierung. Kinder können nur dann optimal aufwachsen und gefördert werden, wenn man ihre Eltern aktiv einbezieht. Wir betrachten das Familiensystem ganzheitlich und begleiten die Kinder und deren Eltern auf verschiedenen Ebenen. Dabei kooperieren wir auch mit Partnern im Sozialraum. In unserer Einrichtung ist jedes Kind und jede Familie willkommen, alle werden einbezogen und können am Leben im Eltern-Kind-Zentrum teilhaben,“ so Lebenshilfe-Vorstand Simone Hübner laut einer Mitteilung des Abgeordneten.

Von besonderem Interesse für den Gast aus Erfurt sei die Initiative „Lese-Opa“ gewesen. Der Gorndorfer Uwe Beck liest den Kindern regelmäßig als ehrenamtlicher „Lese-Opa“ vor. Auf diese Weise möchte er die Einrichtung unterstützen und den Kindern die Freude am Lesen näherbringen.

Maik Kowalleck warb um weitere finanzielle Unterstützung für den Kindergarten und das Projekt integratives Eltern-Kind-Zentrum. Mit Blick auf den kommenden Landeshaushalt sei es wichtig, solche Programme nicht nur kurzfristig, sondern auf Dauer zu etablieren. Er selbst sei in dem Stadtteil aufgewachsen und kenne die Situation vor Ort daher sehr gut. Der Saalfelder Landtagsabgeordnete nutzte die Gelegenheit, um auch die dringende Sanierung der Gorndorfer Grundschule anzusprechen. Hier brauche es ebenfalls die Unterstützung der Landesregierung.

Die Kinder gestalteten ein kleines Programm, bei dem die Gäste beim Tücher-Tanz mitmachen konnten. Zum Abschluss ihres Besuchs erhielt die Ministerin ein von den Kindern selbstgemaltes Bild mit dem Namenspaten des Kindergartens, einem Regenbogen.